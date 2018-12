Gerrie Elfrink (SP): 'Hoe heeft Marcouch dit kunnen doen?'

ARNHEM - De politie liet donderdag weten dat 16.000 zaken worden stopgezet. De aangiften en meldingen konden het afgelopen jaar niet worden behandeld wegens een personeelstekort. In Arnhem worden er ook zaken links gelegd. Kan dit zomaar?

Gerrie Elfrink, fractieleider SP Arnhem, zegt in het radioprogramma van RTV-Arnhem, Arnhem Aktueel, dat politie hard nodig is. 'Wij hebben recht op extra agenten. Het is ook een kwestie van veiligheidsgevoel, het gaat niet alleen over fietsendiefstal, maar ook over woninginbraken.'



Burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, heeft besloten deze extra agenten naar omliggende gemeenten te sturen. 'Hoe heeft hij dit kunnen doen?', zegt Elfrink. 'Dit gaan de bewoners van Arnhem voelen. Bij alle zaken die worden neergelegd hoort een dader. Het is ook vervelend voor de politie om deze zaken te laten liggen, puur omdat er geen mankracht voor is.'



De regering wil 91 miljoen euro uittrekken voor de politie, maar dat schijnt niet genoeg volgens Elfrink. Eerder werden er al politie-eenheden uit de Randstad naar steden in de rest van Nederland gestuurd.



Aangifte doen blijft wel belangrijk, benadrukt landelijke politie en ook Gerrie Elfrink. 'Je aangifte gaat niet verloren', zegt Monique Mos van de politie-eenheid Den Haag tegen NOS. 'Stel dat je aangifte doet van iets waarvan op dat moment ook vijf anderen aangifte hebben gedaan. Dan kan dat voor de politie alsnog aanleiding zijn om daarmee aan de slag te gaan.'