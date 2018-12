Talententuin in Ulft blijft doorontwikkelen

ULFT - De Achterhoekse Talententuin zet de stijgende lijn vrijdag tijdens de zesde editie, met onder meer twintig extra bedrijven, door. Om ondanks de groei toch een specifieke doelgroep aan te spreken, is er voor de duizend aanwezige jongeren dit jaar onder meer een speciaal mbo-programma.

'Wij merken bij steeds meer bedrijven dat er vraag is naar goed mbo-personeel', stelt Adelin Lankveld, organisator namens Achterhoek Werkt. 'Daar willen we natuurlijk graag op ingaan, maar we merken ook dat steeds meer jongeren van het mbo naar de Talententuin willen komen.'

'Match maken'

Ook bedrijven vinden dit een aanvulling. 'In de afgelopen edities waren er wel jongeren van het mbo, maar die gingen er toch bij tussendoor. Nu merk je dat er specifiek aandacht voor is en zo hopen wij op die manier daar ook een match mee te maken', aldus Marc van den Berg namens Ubbink, die al meerdere werknemers aangenomen heeft door de Talententuin. Jongeren zijn enthousiast, maar zien een verbeterpunt voor volgend jaar. 'De Talententuin had eigenlijk iets eerder moeten zijn, want ik heb helaas al een stage. Ik ben nu aan het snuffelen voor volgend jaar', vertelt student Storm Woltering.

'Beetje netwerken'

Jongeren die al een stage hebben, of zelfs al stage lopen, hebben wel een doel. 'Ik ben hier om een beetje te netwerken. Dat netwerken is belangrijk, want ik ben over twintig weken klaar met school. Ik wil dan waarschijnlijk gaan werken, dus dan zijn dit soort dingen goed om naartoe te gaan', stelt student Tom Tinnevelt.

Rico Verhoeven als spreker

Na sprekers als Humberto Tan en André Kuipers stonden dit jaar Rico Verhoeven en voormalig F1-courreur Robert Doornbos als sprekers in Ulft. 'We proberen de trends ieder jaar te blijven volgen en daarin mee te blijven gaan', concludeert Lankveld.