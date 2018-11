Daryl van Mieghem: 'er moet bij iedereen een tandje bij'

DOETINCHEM - De Graafschap leeft onder flinke spanning toe naar de titanenstrijd tegen concurrent PEC Zwolle. 'Gezien het programma is dit een uitgelezen kans', zegt aanvaller Van Mieghem.

door Richard van der Made

De druk staat er weer eens flink op bij De Graafschap. Met ADO Den Haag (uit), Ajax (uit) en Vitesse (thuis) nog op het programma tot de winterstop is het duidelijk dat zaterdag op de eigen Vijverberg punten gepakt moeten worden. De Graafschap staat voorlaatste, PEC heeft één punt meer en leeft misschien nog wel meer dan de Achterhoekers al weken in crisissferen.

Geprikkeld

'Dit is met het oog op die wedstrijden dus een uitgelezen kans', ziet ook Daryl van Mieghem. 'Bij ons zit de druk erop, maar dat geldt zeker ook voor Zwolle. Hier zijn ze het iets meer gewend dat je laag op de ranglijst staat. We moeten er gewoon vol op en laten zien dat wij de baas zijn. Als groep zijn we geprikkeld door de cijfers van de laatste weken. Er moet bij iedereen een tandje bij. Nog harder werken, want we kijken uit naar een goed resultaat.'

Nieuw systeem

Donderdag werd al duidelijk dat De Graafschap tegen PEC terugschakelt naar vier verdedigers. Twee controleurs, drie middenvelders in een aanvallende rol en als diepe spits Fabian Serrarens. 'Daar lijkt het wel op en ik denk ook dat het moet', zegt Van Mieghem. 'Maar de keuze is aan de trainer en die heeft nog niets gezegd. We hebben de laatste tijd geprobeerd tegen te houden. Maar je ziet dat we het in balbezit lastig hebben en niet tot veel kansen komen. Het moet dus anders. Dit is een concurrent. We moeten vol op de aanval', vindt de vleugelspits die een aantal weken op de bank zat.

Goed voorbeeld

Tegen PEC keert Van Mieghem, die zijn stempel in tegenstelling tot vorig seizoen dus ook nog niet kan drukken, terug aan de aftrap. 'Ik ben ook wisselvallig. Niemand heeft een constant niveau. Maar die lijn moeten we wel snel zien te vinden.' Van Mieghem weet dat hij zijn verantwoordelijkheid ook moet pakken. 'Ja, ik ben één van de oudere jongens, want dit is best wel een jonge groep. Ik probeer zeker wat te zeggen en die rol dan ook te pakken. Dan zal ik ook zelf het goede voorbeeld moeten geven. '

Opjagen

Een praatsessie deze week mondde uit in een speelwijze waarbij De Graafschap, zeker thuis tegen PEC, van eigen kracht wil uitgaan. En de tegenstander wil opjagen. Spelers en staf zaten uitgebreid bij elkaar om de tactiek te bespreken. 'Daar is over gesproken. Over hoe wij het zien ook. En dat we wel iets moeten veranderen, omdat het zo niet kan doorgaan. Als je met vijf verdedigers nog steeds vijf goals tegen krijgt, dan ligt het aan andere dingen.'

Onorthodox spel

Risico, lef en bravoure en een portie opportunisme moet het publiek zaterdag voorgeschoteld krijgen tijdens een ongetwijfeld heet avondje in Doetinchem. Van Mieghem predikt voor realisme, maar wil wel aanvallen. 'Misschien lukt het voetballend op dit moment niet en durven we door de resultaten iets minder snel te voetballen. Dan moet je voor iets anders kiezen en dat is ook wat wij moeten kunnen', wijst Van Mieghem naar mogelijk wat meer onorthodox spel van De Graafschap.