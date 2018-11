Slimme sensoren redden leven van 83-jarige Winterswijkse

WINTERSWIJK - 'Als ik die rookmelders niet zou hebben gehad, dan had ik het niet kunnen navertellen', zei een 83-jarige Winterswijkse deze week tegen de brandweer. Dankzij het proefproject met slimme sensoren -waar de vrouw aan meedoet- is een beginnende brand in de kiem gesmoord en, nog belangrijker, haar leven gered.

Deelnemers aan de proef hebben ongeveer een jaar geleden rookmelders, inbraaksensoren en een alarmknop in huis gekregen. Het systeem alarmeert niet alleen een meldkamer, maar ook buren of mantelzorgers.

Snel alarm

Het project van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ging ruim een jaar geleden van start in het buitengebied van Winterswijk. Daar woont ook de 83-jarige vrouw, die verder anoniem wil blijven, maar wel wil laten weten dat ze ontzettend dankbaar is voor het slimme alarmsysteem.

De vrouw had in haar huis de gevelkachel aan gemaakt en was in een andere kamer toen het rookalarm afging. Toen ze goed en wel door had dat de rook afkomstig was van de kachel, stond haar buurman al binnen. Hij krijgt dankzij het systeem ook meteen melding van het rookalarm. Door adequaat handelen en onder meer alle ramen en deuren meteen open te zetten, was het probleem snel verholpen. Later bleek dat er een defect was aan de kachel.

Noaberschap

Volgens Jimmy Korswagen, projectleider van de brandweer Noord- en Oost-Gelderland is dit bij uitstek een voorbeeld van hoe de slimme sensoren en het bijbehorende netwerk moet werken. 'Je ziet dat binnen een minuut een buurman binnen staat die de oudere bewoner kan helpen.' Uiteindelijk hoefde de brandweer niet eens uit te rukken.

Zowel de Winterswijkse mevrouw als haar buurman hoeven verder geen media-aandacht: 'Ach dit doe je gewoon voor elkaar. Dit is nou noaberschap.'

Langer Thuus werd het project van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland eerder genoemd, maar inmiddels is het Leef Samen Achterhoek. Het is de bedoeling is dat in totaal 1000 ouderen in de Achterhoek uitgerust kunnen worden met de slimme sensoren. Deze uitbreiding gaat als het goed is begin 2019 van start.