Eis 2,5 jaar cel voor mensensmokkel met vliegtuigje via Teuge

TEUGE - Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel tegen een piloot voor plannen om vijftien Albanezen naar Engeland te smokkelen via vliegveld Teuge. De Marechaussee ontdekte de plannen van de 64-jarige Brit en kon op 6 juli 2017 het vliegtuigje tegenhouden.

De officier van justitie stelde vrijdagmiddag dat het de bedoeling was dat de twaalf volwassenen en drie kinderen van Albanese afkomst op vliegveld Teuge op het vliegtuigje zouden stappen. Door een controle liep dat anders. De Albanezen moesten vervolgens naar België om daar aan boord te stappen, maar werden onderweg tegengehouden. Het vliegtuigje werd in Teuge aan de grond gehouden. Negen personen werden aangehouden, onder wie de twee Engelse piloten.

'Bijzonder gevaarlijke onderneming'

Uit onderzoek is volgens het OM gebleken dat de piloten er niet gerust op waren dat het vliegtuigje zoveel mensen aankon. Het was niet volgetankt en de stoelen moesten er nog uit. 'Hoewel er in deze smokkel geen sprake is van – strafverzwarende – mensonterende omstandigheden, was het wel een bijzonder gevaarlijke onderneming geworden als deze mensen daadwerkelijk allemaal waren ingestapt', stelde de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Zwolle. De uitspraak is op 14 december.

De andere piloot en de organisator moeten nog voorkomen. In die zaken moeten nog getuigen worden gehoord.

