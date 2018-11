Overlevenden werkkamp willen ook meepraten over schadevergoeding NS

APELDOORN - De Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn wil ook meepraten over de schadevergoedingen van de NS voor slachtoffers van de Holocaust. Dat heeft voorzitter Arend Disberg vrijdag gezegd bij de jaarlijkse herdenking van kamp Rees, in Apeldoorn.

Eerder deze week werd bekend dat de NS slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust wil tegemoetkomen. Een commissie gaat uitzoeken wie in aanmerking komt voor zo'n schadevergoeding en hoe hoog die moet zijn.

Holocaust-overlevende Salo Muller voerde jarenlang strijd voor de schadevergoedingen. Wat hem betreft zijn de tegemoetkomingen alleen bedoeld voor Joden, maar Nederlandse Sinti en Roma hebben laten weten dat ze ook in de commissie willen. De Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn wil ook meepraten. Disberg: 'Wij gaan zeker aanhaken. Puur om de reden dat er mensen tijdens het transport zijn overleden.'

Vooral excuses

'Ik wil wel benadrukken dat het heel iets anders is', zegt Disberg. 'Bij ons ging je in de trein en kwam je misschien terug, maar bij de Joodse mensen ging je in de trein en kwam je bijna zeker nooit meer terug.' Voor hij de commissie benadert, gaat hij in gesprek met overlevenden van het kamp. 'Ik verwacht dat zij vooral excuses willen.'

De Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn is opgericht om de herinneringen aan de razzia's in Apeldoorn in 1944 levend houden. In dat jaar werden duizenden Apeldoorners weggevoerd naar werkkampen in Duitsland. De 800 jongsten werden met de trein naar Kamp Rees gebracht, net over de Duitse grens. Een op de tien dwangarbeiders overleed door de erbarmelijke omstandigheden in het kamp.

