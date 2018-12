Vitesse blameert zich met gelijkspel tegen FC Emmen

Voor de pauze domineerde Vitesse. Na een halfuur werd dat in de score tot uitdrukking gebracht. Linssen torende in het strafschopgebied hoog boven zijn tegenstander uit en kopte raak na een voorzet van Beerens, die verrassend de voorkeur had gekregen boven Foor.

Kort na rust kwam Emmen op gelijke hoogte door Cavlan, nadat doelman Eduardo een schot van Bijl half had gekeerd. Hoewel de Arnhemmers enkele keren dicht bij de 2-1 waren, viel die niet. Linssen miste vlak voor tijd een strafschop.

Tekst gaat verder na de video:

EINDSTAND VITESSE-FC EMMEN: 1-1

90+5: Afgelopen. Vitesse weet niet te winnen van Emmen.

90+3: Oei! Linssen kopt van vlakbij recht in de handen van Scherpen.

90': Minimaal 5 minuten extra tijd. Bij Emmen komt Slagveer erin voor Jansen.

89': Linssen schiet de penalty hoog over.

87': Strafschop voor Vitesse, nadat Büttner wordt vastgehouden door Klok.

85': Wissel bij Emmen. Arias vervangt Bannink.

83': Wissel bij Vitesse. Bruns komt erin voor Bero.

81': Geel voor Cavlan na een overtreding op Büttner.

80': Zie hier de beelden van een geëmotioneerde Kashia bij zijn afscheid.

77': Wissel bij Emmen. Marinus vervangt Niemeijer.

76': En weer een kans, nu voor Doekhi. Scherpen redt opnieuw.

75': Vitesse blijft aandringen. Scherpen keert een schot van Karavaev.

72': Ødegaard dribbelt de zestien in en haalt uit: over.

68': Wissel Vitesse: Foor voor Beerens.

63': Na een moeizaam begin van de tweede helft dringt Vitesse weer wat aan.

59': Darfalou was weg op de rechterkant, maar de assistent-scheidsrechter vlagt hem terug; hij heeft een overtreding gezien.

51': 1-1! Doelpunt Cavlan, nadat Eduardo eerst nog redde op een inzet van een Emmen-speler.

49': Karavaev mag uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied. Hij schiet over het doel van Scherpen.

46': Daar gaan we weer.

45': Het is rust. Tijd voor het afscheid van Guram Kashia. Hij wordt onderscheiden als Zilveren Vitessenaar. Algemeen directeur Joost de Wit spreekt hem toe. Na een dankwoord door Kashia wordt een groot spandoek onthuld voor de Theo Bos-tribune, waar de Georgiër de tweede helft gaat bijwonen.

44': Schotje van Niemeijer, geen probleem voor Eduardo.

40': Goede kans Emmen. Eduardo redt knap op schot van Jansen.

39': Büttner had de kans om de wedstrijd wat aangenamer te maken voor Vitesse, maar de back mikt van dichtbij hoog over.

36': Vitesse-trainer Leonid Slutskiy is nog altijd niet rustig, ondanks de 1-0 voorsprong.

30': GOAL! En daar is de 1-0. Roy Beerens geeft een goede voorzet en Linssen torent boven zijn man uit en kopt raak.

24': We zijn bijna een half uur onderweg en Emmen heeft haar eerste kansje. Anco Jansen schiet alleen wild over.

20': Een kans voor Vitesse. Linssen krijgt plots de bal voor zijn voeten, maar schiet langs de bal op. Daarna probeert hij het met een hakje, maar dan staat doelman Scherpen op te letten.

17': De Vitesse-supporters zijn boos dat er stadionverboden worden uitgedeeld. Dit nadat enkele fans zijn geweerd vanwege hun 'alle joden aan het gas'-gezang.

13': De 75 kinderen van de voetbalschool van Leonid Slutskiy zijn vandaag ook aanwezig bij de wedstrijd van Vitesse. Ze hebben allemaal een sjaal gekregen van de hoofdcoach.

7': Darfalou jaagt doelman Scherpen van Emmen op. Daardoor raakt de keeper in paniek en schiet hij de bal over de zijlijn.

3': Een corner van Vitesse loopt totaal in de soep. De bal komt niet voor de goal, maar gaat zelfs helemaal terug naar doelman Eduardo.

1': We zijn begonnen!

18.28 uur: Daar zijn de spelers. We kunnen bijna beginnen.

18.25 uur: De fans van Emmen zijn zo braaf, ze mogen voor het uitvak zitten. Maar of ze daar met dit weer blij mee moeten zijn...

18.23 uur: Zijn vervanger, Roy Beerens, kan natuurlijk een stuk harder lachen.

Foto: Wil Kuijpers

18.20 uur: Navarone Foor lacht hier nog een beetje, maar diep van binnen zal hij zwaar teleurgesteld zijn over zijn plek op de bank.

Foto: Wil Kuijpers

18.15 uur: Leonid Slutskiy denkt hard na langs de zijlijn, zou hij zijn beslissing om Foor te passeren de revue laten passeren?

18.10 uur: Het dak is open vandaag. Het regent en het is vrij fris. Veel mensen vragen zich af waarom het dak open is. De spelers en de staf hebben daar een vrij grote stem in.

18.05 uur: Eduardo is de laatste weken weer in vorm bij Vitesse. De doelman heeft belangrijke reddingen in huis gehad, vooral tegen FC Utrecht.

18.00 uur: Ødegaard was vorige week tegen Willem II de grote uitblinker. Toen als rechtsbuiten, nu speelt hij dus als middenvelder.

17.55 uur: De spelers zijn bezig met de warming-up.

17.50 uur: Sinterklaas en Piet zijn ook aanwezig in GelreDome. Zij komen waarschijnlijk de drie punten cadeau doen aan één van de teams.

Foto: Wil Kuijpers

17.45 uur: Vitesse heeft de laatste twee wedstrijden gewonnen. Thuis tegen FC Utrecht werd het 2-1, in Tilburg werd het 1-3. Tegen FC Emmen gaat Vitesse dus voor drie op een rij.

17.40 Met FC Emmen treft Vitesse een ploeg die de laatste weken voor meer defensieve zekerheid kiest: vijf in plaats van vier verdedigers. Al rukken de backs Caner Cavlan (foto onder) en Gersom Klok geregeld op. Vooral Cavlan, ex-De Graafschap en nog steeds woonachtig in Doetinchem, is veel voorin te vinden. Hij is dan gevaarlijk; hij was al goed voor vier assists en een doelpunt.

Foto ANP

17.30 Vitesse-trainer Leonid Slutskiy zinspeelde op een wijziging in de basis. En die heeft hij ook daadwerkelijk doorgevoerd. Vitesse speelt vandaag zonder Navarone Foor, maar met Roy Beerens. Dat betekent dat Ødegaard terugzakt naar het middenveld vandaag.

Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Thelander, Doekhi, Büttner; Serero, Bero, Ødegaard; Beerens, Darfalou, Linssen.

Opstelling FC Emmen: Scherpen; Klok, Veendorp, Bakker, Siekman, Cavlan; Bannink, Bijl, Chacón; Niemeijer, Jansen.