‘Arnhem’ in Groot Dictee

ARNHEM - 'Ik kan alvast verklappen dat een van de woorden die erin voorkomt ‘Arnhem’ is.' Dit vertelt schrijver van het Groot Dictee der Nederlandse Taal, Wim Daniëls, in het radioprogramma van RTV-Arnhem: Arnhem Aktueel. Vanaf vandaag kunnen taalliefhebbers zich weer aanmelden voor het Dictee.

Daniëls is schrijver, taalkundige, cabaretier en denker. Dit is zijn eerste keer als maker van het dictee. Hij is van mening dat het goed is dat de wedstrijd dit jaar toegankelijker wordt dan voorgaande jaren. 'Ik denk dat het een beetje ten onder is gegaan aan de moeilijkheidsgraad. Veel mensen haakten al af na de eerste zinnen. Dwaze woorden die niemand gebruikt doen we er niet in.'



Het dictee wordt een verhaal over het langdurig droge weer van afgelopen zomer, verdeeld over acht zinnen. 'Er staat geen enkel moeilijk woord in', zegt Daniëls. 'Toch is het geen gemakkelijk dictee. Er staan zo’n zestig instinkers in.'

Over ruim twee weken, zaterdag 15 december, zal het dictee weer plaatsvinden; alleen dit keer op radio. Bibliotheken in het land, waaronder Rozet in Arnhem, doen mee met de toets. Deelnemers kunnen zich opgeven via deze link.