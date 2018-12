Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bewoners Mauritiusstraat teleurgesteld in politiek Rheden Foto: Studio Rheden

VELP - Veel bewoners van de Mauritiusstraat in Rheden zijn teleurgesteld in politiek Rheden, zo blijkt uit de eerste reacties van omwonenden. Alleen extra ruimte voor opvang van pleegkinderen in een crisissituatie, dat was wat Willem Kruithof wilde met een nieuwe aanbouw aan zijn huis. En nu moet hij alles binnen twee maanden laten afbreken.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

redactie@studiorheden.nl

Dit is een grote teleurstelling voor veel mensen. Ook geen enkele partij in de gemeenteraad heeft gereageerd op de open brief. Het vertrouwen in de politiek heeft hierdoor bij diverse bewoners een grote deuk opgelopen. Sommige bewoners ewoners vragen zich dan ook hard op af wat stemmen nog voor zin heeft. Dit zijn de eerste reacties van de direct omwonenden. De politiek is van mening dat wanneer nu niet zou worden gehandhaafd, dat mogelijk onrecht doet aan inwoners die in het verleden wel een aangepast plan uitvoerden of herstelden na een handhavingstraject.