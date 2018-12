Büttner: 'Tot de winterstop hoeven we niet te verliezen'

Vitesse-back Alexander Büttner wil dat Vitesse de komende tijd veel punten binnen harkt. Dat is ook mogelijk, want Vitesse speelt op papier alleen nog maar tegen mindere tegenstanders.

'Morgen kunnen we tegen Emmen drie op een rij behalen. Dat is heel belangrijk. Als je ziet wat eraan komt aan tegenstanders moeten we echt veel punten gaan halen. Dat is ook belangrijk voor ons.'

Sterker nog, tot aan de winterstop komen er relatief makkelijkere tegenstanders aan. 'Je hoeft in principe niet meer te verliezen tot aan de winterstop, maar we kijken liever van wedstrijd naar wedstrijd. Eerst morgen maar eens winnen.'

Russische voetbalschool

En dat kan onder ogen van heel veel Russische kinderen gebeuren. De voetbalschool van Leonid Slutskiy uit het Russische Volgograd is aanwezig. Ook vandaag op de training. 'Het was wel wat chaos ja, maar ook leuk. Want als je ziet wat dit met de kinderen doet, je ziet dat ze happy zijn dat ze dit mee mogen maken.'

'Ik riep geen Ajax, Ajax'

Heeft Büttner vroeger zelf ook zo langs de lijn gestaan? 'Nee, niet echt. Ik heb wel eens bij Ajax langs de lijn gekeken, dus ik kan wel begrijpen dat ze het geweldig vinden. Maar ik stond niet 'Ajax, Ajax' te roepen, zoals ze vandaag 'Vites, Vites' riepen. Als dat wel zo was, kan ik me dat in ieder geval niet meer herinneren.'