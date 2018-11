Omroep Gelderland-podcast Anoniem Intiem wint Seks en Media Prijs

EDE - Podcastserie Anoniem Intiem van Omroep Gelderland heeft vrijdagmiddag in Ede de Seks en Media Prijs 2018 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) om gedegen uitingen over seksualiteit te bevorderen.

Onderzoeksjournalist Maarten Dallinga dook in de verborgen wereld van openbare seksplekken en maakte er voor Omroep Gelderland een vijfdelige podcastserie over. Dallinga deed maandenlang onderzoek naar de zeker tien mannenontmoetingsplekken in Gelderland.

'Homoseksuele mannen krijgen belangrijke stem'

De jury is lovend over de serie. 'De podcastserie geeft een unieke kijk in de wereld van mannenontmoetingsplekken, oftewel seksplekken in de openlucht. Een wereld waarover veel vooroordelen bestaan en in Anoniem Intiem wordt die wereld op integere, soms ontroerende en menselijke manier geïntroduceerd aan een breder publiek', staat in het juryrapport. 'Maarten heeft hiermee een groep homoseksuele mannen - soms gevangen in het korset van een religieuze omgeving - een belangrijke stem gegeven.'

Met de Seks en Media Prijs wil de NVVS journalisten en programmamakers voor radio, televisie en internet aansporen om goed gedoseerde, degelijke en gebalanceerde informatie te verstrekken over seksualiteit. De andere kanshebbers waren Zomergasten met Esther Perel van de VPRO en The Locker, een leuke ontdekking van Human.

Meest intieme ervaringen

‘Ik ben ontzettend vereerd met deze prijs’, zegt maker Maarten Dallinga. ’Mijn dank gaat vooral uit naar de drie mannen die het lef hadden om hun meest intieme ervaringen met mij en de luisteraar te delen.’ Inmiddels werkt Dallinga aan twee nieuwe podcastseries voor Omroep Gelderland.

Luister hier naar de trailer van Anoniem Intiem:

Alle afleveringen zijn hier te beluisteren. Luisteren kan ook via bekende podcastapps als Apple Podcasts (het paarse icoontje op je telefoon), Stitcher en Player FM.