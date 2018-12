Ziekenhuis Gelderse vallei wil taboe doorbreken met ‘ontlasting-poli’

EDE - Voor mensen die last hebben van verstopping, ongewild verlies van ontlasting of andere bekkenbodemproblemen heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede sinds kort de polikliniek voor ontlastingsproblemen. Patiënten kunnen hier terecht voor uitgebreide analyse en behandeling van hun klachten. Het ziekenhuis wil hiermee een taboe doorbreken om patiënten goed te kunnen helpen.

1 op 10 mensen heeft problemen met ontlasting

‘Mensen hebben vaak last van gêne als het over ontlasting gaat en lopen daardoor te lang met hun klachten door. Dit taboe willen we doorbreken', vertelt Jeroen Schippers, physician assistant (PA) in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Volgens Schippers krijgt maar liefst 1 op de 10 mensen last van klachten die het gevolg kunnen zijn van afwijkingen van de bekkenbodem, van een onjuist of eenzijdig voedingspatroon, drinkgedrag of beweeggedrag.

Werkwijze

‘We hebben vragenlijsten ontwikkeld die de patiënt vooraf invult zodat er al voor het bezoek aan de polikliniek een goed beeld is van de ernst en mogelijke oorzaak van de klachten’, vertelt Schippers. Als er aanvullend onderzoek nodig is, kan het team de onderzoeken achter elkaar op één dag doen zodat patiënten niet te vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen.

Voeding en bewegen

Voeding en bewegen zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling, dit is volgens het ziekenhuis vaak de eerste stap. Met name wordt er tijdens het spreekuur aandacht besteed aan volwaardige èn vezelrijke voeding, in sommige gevallen wordt een diëtist ingeschakeld. Verder worden patiënten gestimuleerd te gaan bewegen en krijgen ze veelal een verwijzing naar een bekkenfysiotherapeut.