Leonid Slutskiy zinspeelt op wijzigingen tegen Emmen

ARNHEM - Vitesse-trainer Leonid Slutskiy zag zijn team de laatste twee wedstrijden winnen, tegen FC Utrecht en Willem II. Zaterdag komt Emmen op bezoek en dan lijkt het logisch dat je het winnende team van de laatste weken gewoon laat staan. 'Maar dat is niet mijn regel', zo vertelt de trainer vrijdag.

'Het is een onofficiële regel volgens mij dat je team laat staan als je wint, maar dat is zeker niet mijn regel. Ik kan altijd wisselen op basis van de fitheid van een speler of op basis van de tegenstander. Ik kan jou niet garanderen dat morgen dezelfde elf spelers op het veld staan.'

Toch is dat een vreemde uitspraak van de trainer. Hoewel hij wel vaker zijn opstelling niet prijsgeeft, gaf hij niet vaak zo expliciet aan dat hij denkt aan wisselingen in het team. Als je nu naar het team kijkt, is het ook vreemd om iemand anders erin te zetten. Afgaande op de training blijft de basiself ook gelijk en iedereen lijkt fit.

'Het is dan ook geen wissel om fysieke redenen', vertelt Slutskiy. Het is dan meer een tactische wissel of een wissel op basis van de sterktes en zwaktes van Emmen. Welke wissels dat zijn? Je zult het morgen zien.'

Drie op een rij

Wie er ook speelt morgen, Vitesse hoort natuurlijk te winnen van promovendus Emmen. Sterker nog, de Arnhemmers verloren nog nooit van Emmen. Als er gewonnen wordt, zijn dat drie winstpartijen op rij. 'Maar dat is geen zekerheid', aldus de trainer. 'Kijk maar naar Excelsior, daar hebben we een hele slechte ervaring gehad.'

Harde eis

De coach wil dan ook 100 procent motivatie. 'Als er ook maar iemand denkt: het is vandaag niet heel moeilijk, dus ik speel op 95 procent, dan gaat het mis. 95 procent is niet voldoende, we hebben daar deze week theoretische lessen over gegeven. Ik wil 100 procent concentratie, dat is een harde eis van mij. Als we concentratie tonen, teamspirit laten zien en vertrouwen hebben dan kunnen we van iedereen winnen.'

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Thelander, Doekhi, Büttner; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Darfalou, Linssen.