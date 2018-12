Jan Hoogenberg stopt als directeur bestuurder bij Bibliotheek Noordwest Veluwe

ERMELO - Na bijna tien jaar stopt Jan Hoogenberg als directeur bestuurder bij de Bibliotheek Noordwest Veluwe. Per 1 februari 2019 gaat hij als directeur bestuurder werken voor de Bibliotheek Enschede.

‘'Ik heb met veel plezier invulling gegeven aan mijn functie en mijn best gedaan om de Bibliotheek Noordwest Veluwe verder te brengen naar een toekomst-proof Bibliotheek. Als ik terugkijk, is er in de loop van de jaren veel veranderd en zijn we een Bibliotheek geworden die volop meedoet in de samenleving’, aldus Hoogenberg.

Bibliotheek om trots op te zijn

De Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft de afgelopen jaren, naast een mooie collectie, ook een interessante programmering voor de verschillende doelgroepen opgezet. De afgelopen jaren groeiden de activiteiten op het gebied van taal- en digitale vaardigheden. Ook is het een mooie plek voor de jeugd, waar volop ingespeeld wordt op vernieuwende technologieën in het kader van mediawijsheid en kunnen mensen met een taalvraag terecht bij het Taalhuis.

‘'Tien jaar is een mooie periode geweest en ik laat met een gerust hart en enige trots een mooie bibliotheek achter. Het is met gemengde gevoelens dat ik vertrek omdat ik me zeer verbonden voel met deze organisatie, maar het is goed om een volgende stap te zetten.’'