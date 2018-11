Culemborgers boos op brandstichters: 'Zoek eens een leuke hobby!'

De eigenaar van een vernielde auto veegt eerst haar stoepje schoon. 'En daarna naar de verzekeraar, je moet een hoop regelen hoor.'

'Hij is van mijn vrouw', zegt een buurman die staat te kijken tegenover de parkeerplaats. Het was een prachtig autootje, vindt hij, maar vannacht is het uitgebrand.

Iedereen kent de slachtoffers

Buurtbewoners weten ook van wie de andere autowrakken zijn: 'Die andere in het midden is van Dennis de taxichauffeur. En de rechter is van de 85-jarige buurvrouw om de hoek. Vorige week vertelde ze nog dat dit haar laatste auto is. Voor een andere heeft ze geen geld meer. En nu is haar autootje volledig uitgebrand. Ze is helemaal overstuur; twee jaar geleden hebben ze de heg bij haar in de fik gestoken. U kunt beter niet bij haar aanbellen.'

Ze zijn wel bekend met autobranden in de wijk. Eigenlijk overal in Culemborg wel. Sinds 2015 staat de teller op meer dan 75. De school is ook al eens doelwit geweest.

'Nu zijn wij aan de beurt'

Wilco van Doorn komt nog even kijken naar het wrak dat van zijn vrouw is geweest. 'Ik hoorde een doffe knal en toen stond de auto in lichterlaaie. Ik dacht: het is raak hier, nu zijn wij aan de beurt. Na enige tijd kwam de brandweer. Maar je ziet, er is weinig van over. Een Chevrolet met 62.000 kilometer op de teller. Uit 2011; auto is total loss, ja het is niet anders.'

Wilco hoopt dat ze de daders nu eens pakken. Hij weet wel wat hij tegen de brandstichters zou willen zeggen: 'Ga eens een leuke hobby zoeken, want hier maak je alleen maar mensen boos mee. Mensen worden bang, dus ga iets anders zoeken want dit heeft totaal geen zin.'

De politie heeft de zaak in onderzoek. De wrakken worden later deze vrijdag weggehaald. Buurtbewoners wijzen op de verwrongen vuilcontainers en een geblakerde schuurdeur: 'Het is dit keer maar nét goed gegaan.'

