Geld genoeg voor aankoop Gofferttreintje: 'Maar 2019 wordt te krap'

MILLINGEN AAN DE RIJN - De kans dat het Gofferttreintje weer gaat rijden in de Goffert is weer een stuk dichterbij gekomen na een subsidie van de provincie Gelderland van €25.000 Het geld voor de aankoop van het treintje dat nu in Zweden staat, is nu binnen. Waarschijnlijk rijdt het treintje dan vanaf 2020 weer door het park.

Het Goffertreintje reed tot 2012 in het Goffertpark, totdat het werd verkocht aan een Zweeds pretpark. Sinds 2016 proberen oud-vrijwilligers het stoomtreintje terug te halen.

Nog extra geld nodig

Uit onder meer sponsorgelden heeft de Stichting Stoomgroep De Goffert inmiddels al 34.000 euro in kas. Samen met de 25.000 euro van de provincie ruim voldoende om het treintje van € 42.000 ,- op te halen in Zweden. Zelfs met de bijkomende kosten van transport (€ 1400,-). Toch is er nog meer geld nodig: een remise en een peronnetje zullen naar verwachting zo'n € 40.000 gaan kosten.

'2019 wordt te krap'

Komend jaar wil de stichting het treintje gaan ophalen in Zweden. 'Het precieze tijdstip hangt een beetje af van het weer daar', aldus Jordi Wouters van de Stichting Stoomgroep De Goffert. Naar alle verwachting zal het treintje pas in 2020 weer rijden. Jordi: 'Want 2019 wordt waarschijnlijk toch te krap.'

'Zelfde brandstof als pizza ovens dus geurloos'

Er is wel bezwaar ingediend tegen de terugkeer van het treintje door een bewoner die vlakbij woont. Die zegt in het verleden last te hebben gehad van de kolen stank. Maar volgens Rob Quint van de Stichting Stoomgroep hoeft niemand zich daar dit keer zorgen over te maken. 'We gaan rijden op een soort briketten. Die worden ook gebruikt in pizzaovens dus je kunt je wel voorstellen dat die geurloos moeten zijn.'

Bovendien komt er nog een roetfilter in de schoorsteen, dus Quint verwacht niet dat stank een reden is om het treintje tegen te houden.