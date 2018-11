Albert Heijn vraagt klanten om te pinnen na brute overval in Lent

NIJMEGEN - De Albert Heijn in Oosterhout (Nijmegen-Noord) vraagt klanten om de boodschappen zoveel mogelijk met pinbetalingen af te rekenen. De supermarkt wil op die manier de kans op een gewelddadige overval, zoals afgelopen weekend in Lent, verkleinen.

De supermarkt laat in een bericht op Facebook meteen ook weten weinig contant geld in de winkel te hebben. 'Al het briefgeld wordt afgeroomd in boxen waar alleen geldlopers bij kunnen. Daarnaast betaalt het overgrote merendeel van onze klanten inmiddels al met pin.' In een eerder bericht wenste de supermarkt medewerkers van de getroffen Jan Linders al sterkte bij het verwerken van de overval, die amper vier kilometer verderop gepleegd werd.

Alert zijn op verdachte situaties

De Albert Heijn doet met de post een beroep op haar klanten. Zij kunnen op verschillende manieren helpen: 'Allereerst door alert te zijn in de omgeving en verdachte situaties direct te melden. Daarnaast kunt u ons helpen door zoveel mogelijk met pin te betalen.' De supermarkt hoopt op die manier minder interessant te worden voor potentiële overvallers.

Overvallers teisteren regio Nijmegen

Supermarkten in de omgeving van Nijmegen worden afgelopen weken geteisterd door overvallen. Nog voor de overval in Lent, waarbij zeven medewerkers onder dreiging van bijlen de koelcel in werden gedwongen, waren twee Jumbo-filialen in Nijmegen en Groesbeek het doelwit. Ook was er een overval op een Lidl in Nijmegen. In alle gevallen ging het om meerdere gewapende daders.

Klanten van de getroffen Jan Linders in Lent zijn intussen een actie gestart. Zij willen de medewerkers een hart onder de riem steken.

