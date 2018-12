Nunspeet bereidt zich voor op ‘So this is Christmas’

NUNSPEET - Op dit moment wordt er door veel Nunspeetse vrijwilligers keihard gewerkt aan ‘So this is Christmas’. Tijdens dit bijzondere evenement wordt op 21 en 22 december op het Marktplein in Nunspeet het verhaal rondom Jezus’ geboorte nagespeeld op een moderne manier. Iedereen die heeft genoten van de Nunspeetse versie van de Passion, afgelopen maart, zal hier zeker ook van kunnen genieten.

‘Het is zoiets als de Nunspeetse Passie, maar dan met kerst’, verduidelijkt initiatiefnemer Sander Klugt. ‘Maar het wordt niet hetzelfde!’ Klugt somt op: ‘Er is geen verteller, maar het verhaal loopt door zoals in een film. Er worden veel meer scènes uitgespeeld op het toneel dat op het Marktplein komt te staan. Het is muzikaal nu nog spannender door de medewerking van de actieve Harmonie Nunspeet.’

Echt Nunspeets product

Dat laatste brengt Sander bij de samenwerking die er voor ‘So this is Christmas’ wordt gezocht met partijen uit de gemeente Nunspeet. Hij is heel blij met de reacties. ‘Er zijn meer dan 100 ondernemers die ons financieel ondersteunen om dit evenement mogelijk te maken, dat is toch fantastisch? Zonder hen zou dit niet kunnen plaatsvinden, we zijn hen dus ook heel dankbaar.’

Ook inhoudelijk wordt er samenwerking gezocht. Klugt: ‘Behalve de Harmonie Nunspeet werkt ook het popkoor 4houten mee. ‘Dat deze verenigingen meedoen geeft een geweldige meerwaarde,’ zegt Klugt stellig. ‘Dit project wordt zo nog meer een echt Nunspeets product.’

Mammoetklus

Wat hetzelfde is gebleven, is de mix van live-elementen op een groot toneel op het Marktplein en videobeelden. Voor die videobeelden zijn inmiddels al diverse opnamesessies geweest, zowel in de gemeente Nunspeet als daarbuiten. De komende dagen volgen er nog heel wat van dit soort sessies. ‘Een mammoetklus’, grijnst Klugt. ‘Waar zijn we aan begonnen, denk ik wel eens. Maar als ik de beelden terugkijk die we nu al hebben gemaakt, word ik heel enthousiast. Het wordt echt een gebeurtenis die niet te missen is!’

Informatie over de kaartverkoop van dit unieke project vindt u op www.blijdeheidekat.nl.



Kaarten zijn ook te koop bij boekhandel Osinga in Nunspeet en in Vierhouten bij Villa 4houten.

Speeldata: 21 en 22 december. Aanvang hoofdprogramma: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur).