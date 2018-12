Jaar vol festiviteiten rondom Terborg 600

ULFT - De organisatie van Terborg 600 jaar heeft haar activiteitenkalender op een feestelijke wijze kenbaar gemaakt aan de inwoners van de stad. In 2019 zullen de stad en zijn geschiedenis flink in het zonnetje worden gezet.

'We beginnen het jaar in april en stiekem iets eerder met de nieuwjaarsreceptie van de gemeente', aldus René Salden van het comité Terborg 600. 'Maar in april begint het feestjaar, want dan is het echt zeshonderd jaar geleden dat Terborg de stadsrechten heeft gekregen.' In het feestjaar is er onder meer een historische tentoonstelling in de kerk in Terborg. 'Daar laten we een echte kanonskogel zien van een paar honderd jaar geleden', aldus Salden. 'We hebben ook een video die gefilmd is vanuit een jachtvliegtuig in de Tweede Wereldoorlog. Je ziet daarin het vliegtuig aan komen vliegen vanuit Etten en het beschiet dan ons kasteel. Dat en veel meer is er te zien tijdens de historische tentoonstelling.'



De onthulling van de activiteiten tijdens het feestjaar kon rekenen op enthousiasme van verschillende inwoners van Terborg. 'Ik vind het een mooi initiatief', aldus inwoner Edgar van Rijswijk de Leeuw. 'Het is mijn plaats en alles wat daar gebeurt sta ik achter. Ik vind het een hele mooie en spannende tijd, die er aan komt. Met name die oude kermis spreekt me aan. Ik zie me al wel zitten met mijn vrienden, aan een lange tafel biertjes drinken.'