Penningmeester die tonnen stal van parochie hoort straf

ZUTPHEN - De voormalige penningmeester van de parochie St. Ludger in Lichtenvoorde hoort maandagmiddag welke straf zij krijgt voor het verduisteren van tenminste enkele tonnen. Justitie eiste een werkstraf van 240 uur tegen de vrouw en daarnaast een voorwaardelijke celstraf om een behandeling af te dwingen.

Het OM denkt dat de vrouw 561.000 euro verduisterde, maar dat kon de officier van justitie niet bewijzen omdat de administratie niet compleet is. Zelf zegt de 51-jarige vrouw uit Lichtenvoorde dat het maximaal om twee ton gaat. Wat ze met het gestolen geld heeft gedaan, weet ze niet meer. Ze zou er mogelijk veel dure kleren van hebben gekocht.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw destijds verminderd toerekeningsvatbaar was. In de rechtszaal gaf ze aan nooit nagedacht te hebben over de gevolgen van haar handelen. ‘Als ik dat had gedaan, had ik hier niet gezeten.'

De fraude kwam eind 2011 aan het licht. De vrouw uit Lichtenvoorde zou in vier jaar tijd geld van de parochie achterover hebben gedrukt. Het geld was door de kerkgangers bijeengebracht. Volgens de verdachte zelf had ze alles over voor de kerk, maar liepen kerk en privé op een gegeven moment door elkaar heen.

Huis bekogeld met eieren

De verduisteringszaak maakte destijds veel los in Lichtenvoorde. De vrouw en haar gezin hebben veel last gehad van de gevolgen. Volgens haar advocaat werden de kinderen gepest, raakten zij en haar man hun werk kwijt en werd hun huis bekogeld met eieren.

De advocaat van de vrouw vindt dat het bedrag moet worden teruggebracht tot 238.000 euro, het geld dat zijn cliënt al zou hebben terugbetaald. Maar de officier van justitie kan zich hier niet in vinden. Voor terugbetaling van het resterende bedrag wordt mogelijk een civiele procedure gestart.

