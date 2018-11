Vitesse-boegbeeld Guram Kashia in De Week van Gelderland

Hij speelde in acht seizoenen 248 competitiewedstrijden voor Vitesse en werd daarmee een boegbeeld van de club. Afgelopen zomer vertrok Georgiër Guram Kashia naar Amerika om daar te voetballen. Zaterdag neemt hij afscheid bij de Arnhemmers, maar eerst zit hij vrijdagmiddag bij het programma De Week van Gelderland.

Guram Kashia kwam in 2010, nadat Vitesse werd overgenomen door Merab Jordania, als eerste versterking binnen bij Vitesse. Hij begon als rechtsback, maar dat was niet echt een succes. Hij kwam daarna in het centrum van de verdediging terecht en speelde daar 8 jaar. Hij werd aanvoerder van Vitesse en clubicoon.

Hij staat bekend als een voetballer die nooit opgeeft. Iemand die onverzettelijk is en verdedigend sterk. Kashia was misschien niet de beste en meest gepolijste voetballer, maar hij straalde Vitesse uit. Hij deed alles voor de club en is nog altijd zeer populair bij de fans. Dat kwam ook doordat Kashia zich als buitenlander echt inleefde in Arnhem. Zo was hij ook altijd zeer betrokken rond de jaarlijkse Airborne-wedstrijd. Hij was altijd diegene die als eerste naar de veteranen toestapte, een gesprek aanging en zijn shirt weggaf aan een veteraan.

Foto: Broer van den Boom

Kashia in Amerika

Zaterdag, tijdens Vitesse-Emmen neemt Kashia afscheid, want tegenwoordig zit de verdediger dus in Amerika, is hij terug bij zijn grote vriend Valeri Qazaishvili. Vrijdagmiddag komt hij natuurlijk vertellen hoe het hem bevalt in Amerika, maar ook spreekt hij over zijn gevoel bij Vitesse en zijn toekomst.

Daarnaast is ook Alex de Crook uit Terborg te gast. De Crook werkte tot voor kort bij San Jose Earthquakes, de huidige club van Kashia. Hij zag de verdediger de club binnenstappen. Hij weet dus precies hoe Kashia het doet in de VS. Voordat De Crook in Amerika werkte, was hij ook nog hoofd opleidingen bij De Graafschap en was hij actief in China.

Guram Kashia is iets na 17.00 uur te horen op Radio Gelderland en vanaf 17.20 uur begint De Week van Gelderland op televisie. Daar is de afscheid nemende Georgiër ook te zien.