IJsbaan Harderwijk valt letterlijk in het water: 'Ontzettend balen'

Van een afstandje ziet het er reuze-gezellig uit op het Marktplein in Harderwijk. Er klinkt muziek, er is een grote discobol en sfeerverlichting. Langs de kant staan twee meisjes met de schaatsen in de hand te kijken naar de ijsbaan: 'Ik hoop dat ie snel opengaat', klinkt het hoopvol. Maar dat zit er in ieder geval donderdagavond niet meer in. Het is één groot waterballet.

'Het is simpelweg te warm', vertelt Margot op den Kamp van het bestuur van Harderwijk op IJs. 'Er is warme regen op de baan gevallen en daarom is het lastig om ijs te maken', legt ze uit. 'Het is natuurlijk ontzettend balen'.

Bekijk hier de reportage over de ijsbaan: (Tekst gaat verder na de video)

Kindje huilend naar huis

Niet alleen voor de organisatie is het een teleurstelling. Ook de schaatsliefhebbers die reikhalzend uitkeken naar de ijsbaan zijn teleurgesteld. 'Er was zelfs een kindje dat huilend naar huis terug is gegaan', vertelt Margot op den Kamp. 'Maar we houden hoop en gaan door. We zullen met man en macht werken om de ijsbaan toch open te krijgen.'

De weersvoorspellingen werken niet mee. De temperatuur is voor de tijd van het jaar uitzonderlijk hoog. Zaterdag begint weliswaar de meteorologische winter, de temperatuur komt niet onder de 10 graden. Bovendien is er veel regen voorspeld.

De organisatie blijft echter hoop houden en werkt door aan de kwaliteit van het ijs en vrijdag zullen er meerdere momenten zijn waarop de vrijwilligers bij elkaar komen. Dan zal er besloten worden of de ijsbaan vrijdagavond wel open gaat.