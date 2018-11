Kaartverkoop concert Phil Collins in Goffertpark van start

NIJMEGEN - De kaartverkoop voor het concert van Phil Collins op donderdag 20 juni in het Nijmeegse Goffertpark gaat vanochtend om 10.00 uur van start. De show is onderdeel van zijn Still Not Dead Yet Live Tour.

Het is alweer veertien jaar geleden dat de Britse zanger voor het laatst in Nederland op het podium stond. De inmiddels 67-jarige Phil Collins was vooral populair in de jaren tachtig. Hij scoorde hits als Easy Lover (met Philip Bailey), In The Air Tonight en Another Day in Paradise.

De muzikant begon zijn carrière als drummer bij de band Genesis.

Goedkoopste kaartje bijna 90 euro

Het goedkoopste kaartje voor het concert in Nijmegen kost 88,48 euro. Voor VIP-tickets moet dieper in de buidel worden getast; per kaart 374 euro.

