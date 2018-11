Alles op alles om midwinterhoorns klaar te krijgen voor adventsperiode

EIBERGEN - Zweetdruppels, rode wangen, maar ook veel plezier. De mannen en vrouwen die in het midwinterhoornatelier in Eibergen een midwinterhoorn aan het bouwen zijn, zijn er maar druk mee. 'Ik ben de versiering aan het aanbrengen en dat is best wel priegelwerk', zegt Wim Karel.

Gelukkig heeft Wim Karel hulp en lukt het uiteindelijk.

In het atelier lijkt het wel alsof heel Eibergen midwinterhoorns aan het bouwen is. Het is druk. 'Iedereen is in andere fases aan het werk. Er wordt hard gewerkt, maar er wordt zeker ook heel veel plezier gemaakt', zegt Gerrit Keuper van de Midwinterhoorngroep Eibergen.

Het maken van een midwinterhoorn kost de nodige zweetdruppels:

Speciaal atelier

Sinds eind september doen de midwinterhoornbouwers hun werk in een speciaal atelier in Eibergen. De Midwinterhoorngroep Eibergen groeide uit zijn jasje en daarom is middenin het het centrum van het Achterhoekse dorp een werkplaats geopend.

bouwen ook erfgoed

Zaterdag 1 december is voor de bouwers een bijzondere dag. Want naast het blazen wordt ook het bouwen van een midwinterhoorn immaterieel cultureel erfgoed. Om de officiële ondertekening te bekrachtigen is er een midwinterhoornblazenestafette georganiseerd.

Tussen Gelselaar en Eibergen staan zaterdag tientallen midwinterhoornblazers die de roep van Gelselaar naar Eibergen blazen. 'Er zijn nu 42 mensen die meedoen en de boodschap van Gelselaar, via onder andere Noordijk, naar Eibergen blazen', legt Keuper uit. Het is voor de blazers ook de aftrap van de adventsperiode.

Vanaf zondag klinkt de Oale Roop weer volop

De midwinterhoorn is een grote, gebogen hoorn gemaakt van hout, met een lengte tussen de 120 en 150 centimeter. De hoorns worden vanaf de eerste zondag van advent (begin december) geblazen om de komst van het kerstkind aan te kondigen. Verschillende regio's en buurtschappen kennen hun eigen melodieën. Op 6 januari, met Driekoningen, wordt er 'afgeblazen' en worden de hoorns weer opgeborgen.

Vroeger werden de hoorns gebruikt door boeren om elkaar over lange afstanden boodschappen en signalen door te geven. Ook in Gelderland dede boeren dit. In Nederland is de midwinterhoorn voor het eerst beschreven in een brief uit 1814 aan de burgemeester van Winterswijk.

Zie ook: