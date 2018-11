Skatepark of schaatsbaan? Oersaai Apeldoorns Marktplein moet hip worden

De gemeente Apeldoorn heeft vier ontwerpbureau's gevraagd om een plan te maken. Alle Apeldoorners mogen vanaf vrijdag 7 december stemmen op hun favoriete ontwerp.

Kinderen mogen stemmen

Bijzonder is dat ook kinderen mee mogen doen aan deze verkiezing. 'Apeldoorn is een gezinsstad en kiest er heel bewust voor om kinderen vanaf 6 jaar zich te laten uitspreken over dit plein. Zij zijn de toekomst van Apeldoorn en ook van dit plein', zegt Thelma Middelkoop van de gemeente.

De kinderen van groep 8 van de Heuvellaan vinden dat een goed idee. 'Ik vind het heel goed dat kinderen ook mogen stemmen', zegt een enthousiaste Dylan Blankhorst. Ook Jasper Valkenburg is blij: 'Heel fijn, want zo hebben kinderen ook inspraak over hoe het plein eruit komt te zien. Nu is het plein heel erg saai met alleen een paar fonteintjes, maar er is helemaal niks te doen voor kinderen.' 'Als ik er loop denk ik, er moet toch iets leukers van te maken zijn', vult klasgenoot Noa Grimbergen aan.

Skatepark of toch een schaatsbaan?

Jasper ziet een skatebaan wel zitten. Dylan ziet ook graag een voetbalveld, maar kijkt ook graag naar basketbal. En Noa heeft een schaatsbaan in haar ontwerp geplaatst. 'We zijn nu nog aan het kijken of er een cafeetje kan komen waar je lekker warme chocolademelk kan drinken, dat moet ik dan nog inpassen in het ontwerp.'

De kinderen zijn voorafgaand aan de verkiezing aan de slag gegaan met ideeën rondom het Marktplein. Samen maken ze een maquette met een mogelijke nieuwe invulling van het Marktplein. De maquettes en kleurplaten van alle Apeldoornse scholen worden vanaf volgende week tentoongesteld bij boekwinkel Nawijn en Polak aan het plein.

Plein van de stad

Donderdag 6 december worden in bioscoop VUE alle vier de ontwerpen van de tekenbureau's gepresenteerd. Van 7 december t/m 17 december kunnen alle Apeldoorners hun stem uitbrengen op www.pleinvandestad.nl. Voorafgaand ontvangen zij een stemcode per post. Op 20 december wordt het winnende ontwerp bekend gemaakt.