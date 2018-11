Deel dit artikel:













'Psycholance' voor verwarde mensen gaat later rijden Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - De start van de 'psycholance' in de Achterhoek en op de Veluwe is uitgesteld tot het voorjaar. Dat komt omdat er nog geen geschikte vervoerder is gevonden. De verwachting is dat een nieuwe vervoerder in februari 2019 kan gaan rijden.

Een 'psycholance' is een speciale ambulance voor het vervoer van verwarde personen naar een geschikte opvanglocatie. De speciale ambulance is een proef van Achterhoek en Veluwe. Politie Oost Nederland, gemeenten, Witte Kruis Ambulancezorg en GGZ werken in Noord- en Oost Gelderland samen aan een goed werkende aanpak van mensen met verward gedrag. Niet meer onnodig in politieauto Hierbij is het uitgangspunt dat personen met verward gedrag niet onnodig in een politieauto of politiecel terechtkomen. Zij zijn beter op hun plaats binnen de gezondheidszorg. En daar hoort ook passend vervoer bij tijdens crisissituaties en dus een geschikte vervoerder. Op dit moment loopt daarvoor een procedure. Tot die tijd wordt het vervoer van personen met verward gedrag verzorgd door de ambulancedienst, die dit al sinds 1 oktober doet. Zie ook: Staatssecretaris blij met 'psycholance' in Gelderland: 'Dit is een hele goede ontwikkeling'

