DJ Galaga krijgt award voor 30 jaar feestmuziek

BEESD - Marco Leeuwis uit Elst heeft bij de uitreiking van de Party Awards in Beesd een Oeuvre-award gekregen. De muziekproducer / dj staat al bijna 30 jaar achter de draaitafel en in de studio. 'Niet meer normaal zo leuk!', reageert Leeuwis. Beatcrooks uit de Achterhoek werd uitgeroepen tot populairste DJ-Party act.

DJ Galaga uit Elst begon als dj, maar groeide daarnaast uit tot een veelgevraagde producer voor nieuwe liedjes en remixes. Hij werkte onder ander met George McCrea, Danny de Munk, Wolter Kroes, Dean Saunders, Vinzzent en Owen Paul.

'Het gaat maar door. Ik wil ook heel graag veel voor mezelf doen, maar ik heb zo druk met dingen voor anderen. Maar komend jaar ga ik ook weer dingen voor mezelf doen en knallen!”, zei Leeuwis op Radio Gelderland.

The Game

The Game is in het ouvre van DJ Galaga een ware klassieker. 'De eerste versie die ik uitbracht is geflopt, maar de volgende is echt een partyknaller geworden!'

Tekst gaat verder onder de video.

Beatcrooks ook in de prijzen

Beatcrooks, bestaande uit Jasper Draaijer uit Lochem en Frank Dijk uit Vragender, kreeg in 2016 ook al een award, toen in de categorie ‘opkomende Party DJ act’. Maar uiteraard zijn ze verguld met weer een award. 'Het is geweldig. We zijn nu een jaar of 6 onderweg en we zijn druk zat, zegt Frank Dijk.

Tekst gaat verder onder de video.

De jury roemt Beatcrooks onder andere om het unieke ‘Happy Høken’ waarbij de dj's klassiekers van Normaal en bijvoorbeeld Boh Foi Toch in een nieuw jasje steken. De twee stonden al onder meer op de Zwarte Cross.