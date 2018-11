Van tegelwoestijn naar eetbaar schoolplein: Ede krijgt eerste Tiny Food Forest

EDE - Een bos met allerlei soorten fruit en eetbare kruiden. Dat zou je niet snel verwachten op een schoolplein, maar Ede heeft de primeur. Bij basisschool Panta Rhei wordt vrijdag het eerste minivoedselbos, oftewel Tiny Food Forest, van Nederland geopend.

Het voedselbos ter grootte van een tennisbaan bevat straks 47 verschillende soorten bomen, struiken, kruiden en klimmers. Van kersenboom tot bramenstruik en van citroenmelisse tot colakruid; vrijwel alles is eetbaar. Kinderen krijgen er kooklessen in de buitenkeuken.

Letterlijk de vruchten plukken

'Het is de bedoeling dat ze er letterlijk de vruchten van plukken', zegt Merel den Otter, woordvoerster van de organisatie voor natuureducatie IVN . 'Vanmiddag kunnen ze meteen beginnen met planten. Dat gaan we met z'n allen doen, samen met de gemeente en een aantal vrijwilligers. We gaan een stuk of 600 boompjes planten.'

Gesprek met de woordvoerster (de tekst loopt door onder de audio):

Het minivoedselbos komt volgens IVN voort uit de groeiende vraag naar voedselbossen. De organisatie is bezig met de aanleg van 100 Tiny Forests in Nederland en kreeg de vraag of er geen eetbare variant kon komen. Het Tiny Food Forest in Ede is een proef. Wethouder Leon Meijer van Ede is trots op zijn stad: 'Dit is een prachtige plek waar kinderen de verbinding met voedsel maken: hoe groeit het, hoe proeft het, hoe ziet het er in het wild uit.'

Meer proeftuinen

Het is niet alleen een 'proeftuin' voor kinderen. Zo gaat de Wageningen Universiteit er onderzoek doen. Het is de bedoeling dat er de komende drie jaar in Nederland tien Tiny Food Forests worden aangelegd.