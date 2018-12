Dorpshuis van het jaar: Zo word je koning in Varsselder-Veldhunten

'Het was een moetje', aldus Rob van de Meer. De Amsterdammer had de ambitie om schutterskoning te worden in Varsselder-Veldhunten. Dat kon maar op één manier. Hij moest tijdens de kermis op de bierton trouwen met iemand uit het dorp. Dus vroeg Van der Meer zijn vriendin ten huwelijk en trouwden ze onder toeziend oog van alle inwoners van het dorp.

Tradities hebben een grote rol in Varsselder-Veldhunten. De kermis is het hoogtepunt van het jaar. De vendeliers brengen eerbetonen aan de dorpelingen en de bielemannen zorgen er nog steeds voor dat bij optochten de weg vrij is van boomstammen. Rob van de Meer groeide op in de Flevopolder, waar tradities onbekend waren. Toen hij door zijn vriendin Angelique in aanraking kwam met de Achterhoekse tradities stortte hij zich vol overgave op de gebruiken van het dorp.

Maar met de laatste ronde van het koningsschieten tijdens de kermis mocht hij nog steeds niet meedoen. Om de houten vogel eraf te mogen schieten en dus de titel schutterskoning te krijgen moest hij zich uitschrijven uit Amsterdam of trouwen op de bierton. Dat tweede gebeurde in 1921 voor het laatst op die manier.

Koekjes voor het bestuur

Rob en Angelique gingen ervoor en trouwden in 2003 met alle bijbehorende ceremonieel, in het bijzijn van het hele dorp tijdens de kermis. De vader van Angelique, erevoorzitter van het Onze Lieve Vrouwen Gilde Varsselder-Veldhunten voltrok het gildehuwelijk. Het stel stond op de bierton, met de slip van het vaandel van de schutterij in de hand en legde de eed van dienstbaarheid, trouw en broederschap af. Angelique bakte koekjes voor de dames van het bestuur en Rob gaf volgens voorschrift een rondje. Het bestuur trok zich na de ceremonie terug en besloot dat Rob officieel mocht deelnemen aan het vogelschieten.

Kijk hier hoe Rob van de Meer zijn verhaal vertelt in het programma Dorphuis van het jaar:

Snotneus uit het westen schiet vogel er af

Alle moeite bleek niet voor niets. Rob schoot de vogel er de dag na zijn huwelijk niet af, maar een jaar later werd hij als import-Achterhoeker wel de schutterskoning van het dorp. 'Mensen schieten al 30, 40 jaar mee, er gaan mensen de kist in zonder dat ze ooit koning zijn geworden. En ik kom er als snotneus uit het westen en ik schiet hem er gelijk af', zegt Rob. Het schieten zit het echtpaar in het bloed. Angelique werd tien jaar later in Varsselder-Veldhunten de eerste vrouwelijke schutterskoningin.

Zaterdag gaat de uitzending van Dorpshuis van het jaar over ’t Dorpshuus van Varsselder-Veldhunten, waar het gilde is gehuisvest. 't Dorpshuus is één van de zes genomineerden voor de verkiezing. Volgende week is de laatste aflevering in de serie. Dan is te zien wie er met de titel en 3.000 euro vandoor gaat. De uitzendingen zijn te zien vanaf 17.20 uur (elk uur herhaald).