Henk de Jong: 'natuurlijk is dit loodzwaar'

Trainer Henk de Jong heeft het even moeilijk bij De Graafschap. Niet dat zijn positie ter discussie staat, maar de Fries voelt wel degelijk de druk die hoort bij het gevecht tegen degradatie. De Graafschap liep lang één op één en had na tien wedstrijden tien punten gesprokkeld. Daarna verloren de Superboeren echter drie keer op rij vrij kansloos.

Vertrekken na promotie

'Ik wil het goed doen hier voor de mensen', zegt De Jong na de donderdag training in Doetinchem. 'Ik vergeet mezelf daar wel eens bij, maar leef wel in de realiteit. En die is dat ik dit voor de competitie wist. Dan had ik moeten zeggen ik ga weg na de promotie. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik ben gek met die jongens.'

Bekijk het interview met De Jong (tekst gaat verder onder de video):

Slotfase seizoen

De Jong erkent dat het zware tijden zijn voor hem als eindverantwoordelijke. Knokken voor lijfsbehoud. Het is al jaren het lot van De Graafschap als het in de eredivisie speelt. 'We staan er nog best goed voor, maar er moet nu wel wat gebeuren', weet De Jong ook. 'We hebben wel een paar puntjes nodig de komende weken. Ik heb alleen geen zin om in de war te raken. Mooi rustig blijven. Pas vijf wedstrijden voor het einde gaat alles duidelijk worden. Nu nog niet hoor.'

Normaal doen

'En natuurlijk is het loodzwaar', vervolgt de Fries. 'Dat is het zeker. Maar aan de andere kant ga ik straks ook gewoon even naar huis naar mijn vrouw en vier kinderen. Dat is ook belangrijk. Die zegt dan ook en nu even normaal doen en gewoon praten.'

D'ran voetbal

De Graafschap verandert tegen PEC Zwolle van strategie. Na vijf duels op rij met vijf verdedigers wordt zaterdag gekozen voor ouderwets D'ran voetbal. Tenminste, dat is de opzet. Opportunistisch spel met regelmatig lange ballen in de zestien. 'We moeten wel druk op de tegenstander hebben', licht De Jong toe. 'Anders kom je tot niets. De mensen willen we hier thuis zo graag iets bieden. '

Oorlog maken

'Ja, er moet oorlog gemaakt worden. Dat lieve moet eraf. Ik zie heerlijke strijd op de training. Gisteren was het ook een hele goede training. We willen tot iets komen wat bij De Graafschap past. Daarnaast kijk je ook naar hoe de tegenstander speelt (waarschijnlijk in een 4-4-2 systeem, RvdM). Nou, we hebben het verdedigend de laatste weken best aardig gedaan al werd het natuurlijk ook minder.'