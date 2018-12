Elspeet Historie teleurgesteld over besluit oorlogsmonument

NUNSPEET - Het team van Elspeet Historie is teleurgesteld over het besluit van het Nunspeetse college om het oorlogsmonument niet in de dorpskern terug te plaatsen, maar op de begraafplaats van Elspeet te laten.

In het nieuwsblad van de organisatie is te lezen: 'De beslissing is genomen ondanks 700 handtekeningen van de inwoners van Elspeet. Daarmee is het college dus voorbijgegaan aan de wens van een groot deel van de bevolking. Hoewel de burgemeester bij deze moeilijke kwestie zelf het overleg ter hand zou nemen is dat niet gebeurd, maar heeft een oud-medewerker de standpunten per mail verkend.'

Elspeet Historie betreurt het ook dat de gemeenteraad niet is geraadpleegd over het besluit en vraagt zich af of de gemeente 'wel klaar is voor burgerparticipatie’.

