Gelderse klokken luiden voor het klimaat

APELDOORN - Op zo'n zestig plaatsen in Gelderland luiden zaterdagochtend om twee minuten voor twaalf de kerkklokken. De kerken doen mee aan een landelijke actie van Greenpeace. Die wil met 'Noodklok voor het Klimaat’ de opwarming van de aarde onder de aandacht brengen.

'Het is 2 voor 12 voor het klimaat. We roepen Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op, om de daad bij het woord te voegen op de klimaattop in Polen', aldus Faiza Oulahsen van milieuorganisatie Greenpeace. 'De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Dat halen we alleen, als we voor 2030 onze CO2-uitstoot met 60 procent terugdringen. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten'.

Zestig Gelderse klokken

Van de Grote Kerk in Apeldoorn tot de Sint Maartenskerk in Tiel en de Abdij Koningsoord in Oosterbeek. In Gelderland is op zestig plekken het klokgelui te horen. In heel Nederland worden om twee minuten voor twaalf op ruim 250 plekken de klokken geluid. Behalve kerken doen ook gemeenten, beiaardiers en moskeeën mee.

In elke provincie in Nederland wordt de noodklok geluid en zelfs buiten de landsgrenzen zijn de noodklokken te horen, zoals op carillons in Washington en Sint-Petersburg. In totaal spelen bijna veertig beiaardiers carillons vlak voor twaalf uur ‘The Final Countdown’.