Zwalkend De Graafschap grijpt terug naar vier verdedigers in cruciaal duel met PEC Zwolle

DOETINCHEM - De Graafschap keert zaterdagavond tegen concurrent PEC Zwolle terug naar een viermans verdediging. Jordy Tutuarima valt buiten de boot.

Het duel met PEC Zwolle is van groot belang voor De Graafschap. Een nederlaag kan de laatste plaats betekenen mocht NAC onverhoopt winnen bij FC Groningen. Maar bij een overwinning kan de wereld er voor de Achterhoekers ook ineens weer veel beter uitzien.

Tien goals in drie duels

De verschillen onderin zijn uitermate klein. De Graafschap staat met tien punten nu voorlaatste, maar deelt die plek met FC Groningen. PEC heeft slechts één punt meer. De ploeg van trainer Henk de Jong verloor de laatste drie duels en kreeg daarin tien goals om de oren. Op 27 oktober won De Graafschap met 4-1 van Excelsior. Daarna waren AZ, PSV en FC Utrecht te sterk.

De Jong stapt weer over naar vier verdedigers. Het bekerduel met PEC Zwolle uitgezonderd, speelde De Graafschap vijf wedstrijden lang met vijf verdedigers. Soms ging dat verdedigend redelijk goed. Aanvallend waren de Superboeren echter machteloos. Maar vooral vorige week tegen FC Utrecht werd De Graafschap met vijf man achterop helemaal weggespeeld. (5-0).

Van Mieghem en Olijve

Jordy Tutuarima is het slachtoffer van de verandering in het systeem. De linksback was bij veel tegengoals in Galgenwaard betrokken. Zijn plek wordt ingenomen door Lars Nieuwpoort. Ook Robert Klaasen raakt zijn plaats kwijt. In het elftal komen Daryl van Mieghem en Frank Olijve. Beide spelers vielen tegen FC Utrecht na rust in.

Lange ballen

De Graafschap treedt zaterdag op de eigen Vijverberg in Doetinchem aan in een 4-2-3-1 formatie waarbij Fabian Serrarens als kapstok van het elftal fungeert. Het is zeer waarschijnlijk dat de Achterhoekers wat opportunistischer gaan spelen en wat sneller voor diepte zullen kiezen dan in voorgaande wedstrijden.

Vermoedelijke opstelling: Jurjus, Owusu, S. Nieuwpoort, Van de Pavert, L.Nieuwpoort; Olijve, Bakker; Van Mieghem, El Jebli, Narsingh; Serrarens.