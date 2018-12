Noodklok geluid tegen klimaatverandering in Apeldoorn

APELDOORN - Kerken in Apeldoorn luiden de noodklok op zaterdag 1 december om precies 11.58 uur tegen klimaatverandering; een actie geïnitieerd door Greenpeace. Predikant Bert Schüssler kwam langs bij RTV Apeldoorn om uit te leggen waarom het initiatief belangrijk is.

'Er is nog tijd, het is twee voor twaalf', wil de actie maar zeggen. Maar dan moet er wel snel iets gedaan worden, denken de initiatiefnemers.

'Het zijn de berichten waarmee we dagelijks mee geconfronteerd worden op radio en televisie', vertelde de predikant van de Grote Kerk . Hij was te gast bij het radioprogramma ‘De Matinee’ om hier meer over te vertellen.

Luister hier naar het gesprek met Bert Schüssler (14-15 uur)

Vroeger waren kerken in woongebieden, dorpen en steden het signaalpunt bij een noodsituatie, zoals bij een bosbrand of een dijkdoorbraak. Schüssler vertelt: 'Hier hebben we ons bij aangehaakt en het idee is om aandacht te vestigen op de aankomende conferentie in Polen op 3 december.'