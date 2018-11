NEC-trainer De Gier: het moet soms klapperen

NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier snapt dat er veel onrust is nu de resultaten en het voetbal zo slecht zijn.

"Niemand vindt de situatie waarin we zitten leuk. Dus soms moet het een keer klapperen. Binnenskamers kun je elkaar altijd de waarheid zeggen en dat is soms pijnlijk en hard. Maar we moeten wel weer het veld op met z'n allen, dus dan moeten we het met elkaar opknappen. Ik lees verder niks, ik probeer me overal van af te sluiten. Iedereen heeft zijn mening en dat mag. Voor ons is het belangrijkste om alles op het elftal te focussen."

De trainer mist tegen Volendam om uiteenlopende redenen zijn complete middenveld van vorige week. "Dat betekent weer iets voor de opstelling. Dat vullen we gewoon goed in. Mart Dijkstra is één van de controlerende middenvelders en je kunt voor de rest wel een beetje invullen wat de rest eromheen gaat worden. Dat zullen vooral aanvallend ingestelde spelers worden."

"Aanvallen is de beste verdediging. Dat deden we in de eerste acht wedstrijden ook tot en met Go Ahead, waarin we niet verloren. Niet met goed voetbal hoor, maar dat is wel een houvast, ja. We proberen eruit te komen door tegen Volendam te winnen."