NEC-talent Ole Romeny over zijn omstreden wissel als invaller

NIJMEGEN - Het was een opmerkelijk moment. Ole Romeny viel in bij NEC uit tegen RKC, maar werd in de rust alweer gewisseld.

Trainer Jack de Gier was boos, omdat balverlies door speelsheid van de 18-jarige aanvaller mede aanleiding was voor de 1-0. Romeny mocht na afloop niks zeggen, maar nu reageert hij alsnog op de omstreden wissel. "Het is natuurlijk niet leuk als je erin komt en dan gelijk weer wordt gewisseld door een dom hakje. Maar ja, ik kan er wel de hele tijd over gaan inzitten, dit zit in mijn spel. Ik moet zorgen dat ik de juiste keuzes ga maken. Dat moet ik leren. Ik maak me er niet zo'n zorgen over. In mijn spel heeft dit altijd al gezeten en dat gaat er niet zomaar uit. Op die plek was het misschien niet slim om een hakje te doen. Het gaat om de punten nu." foto: Broer van den Boom

"Adrie Bogers kwam nog naar me toe en we hebben erover gepraat, hoe nu verder. Hij zei dat ik me geen zorgen hoef te maken. Het komt allemaal goed. Natuurlijk wil ik niet gewisseld worden, ik had vertrouwen dat ik het goed zou maken. Het is een beslissing van de trainer. Ik zag het al een beetje aankomen. Maar de club heeft nu nu andere prioriteiten dan dit soort dingen, er moet gewonnen worden. We moeten het snel gaan omkeren en dat wordt lastig, maar we moeten er wel vertrouwen in hebben. Thuis tegen Volendam is een mooie wedstrijd om drie punten te pakken. En uiteindelijk moeten we via de play-offs maar door zien te gaan."

