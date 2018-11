Bosnische coach vindt bal te zacht, wedstrijd ligt drie kwartier stil

DOETINCHEM - Achterhoek Orion heeft het eerste duel in het Europese tweeluik tegen Mladost Brcko in de eigen topsporthal met 1-3 verloren. Na afloop ging het vooral over de 'ballenrel', met als aanstichter coach Mirsad Keserovic van de Bosnische volleybalploeg. Door de rel lag het duel ruim 45 minuten stil.

'Ik heb veel internationale trucjes meegemaakt in de jaren dat ik Europacup speel, maar dit slaat alles', vertelt Orion-aanvoerder Pim Kamps. 'Dit gaat voorbij aan sportiviteit. Dan is het bijna niet leuk meer. De coach zegt: ik stop ermee. Dat had hij beter kunnen doen, want dit was echt zo respectloos.'

Kijk hier naar een video over de wedstrijd:

Oorzaak van de boosheid van Kamps was de rel omtrent de ballen waarmee gespeeld werd. 'De coach van de tegenpartij kwam erachter dat er een ander soort bal gebruikt werd dan er gebruikt hoort te worden', legt Orion-trainer Martijn van Goeverden uit.

'Maar er was al getekend voor akkoord over de ballen. In mijn ogen durfde de scheidsrechter geen beslissing te nemen. Het leek alsof die vent (de coach, red.) de situatie gebruikte om de boel te ontregelen. En dat heeft hij nog aardig lang volgehouden.'

In hoofd gekropen

Na de onderbreking leek het alsof de trucjes van Keserovic toch enigszins in de hoofden van de Orion-spelers waren gekropen. 'Als je puur naar de cijfers kijkt, gingen zij beter spelen en wij slechter', aldus Kamps. 'Dus dan kun je zeggen van wel. Maar ik vond ons mentaal gezien een goede wedstrijd spelen.'

Kamps ziet nog mogelijkheden voor Orion om de volgende ronde te halen: 'Hij heeft één ding bereikt en dat is: iedereen wil nu nog liever die gasten daar verslaan met een golden set. Dat noemen ze volgens mij: 'boontje komt om zijn loontje' en dat verdient deze man wel, want het is echt ongelofelijk.'