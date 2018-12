Wereldrecordpoging schilderen in Nunspeet

NUNSPEET - Ondernemersvereniging Nunspeet en stichting Nunspeet uit de Kunst hebben een wereldrecordpoging georganiseerd als onderdeel van Winterlicht. Op 15 december gaan kinderen van vier tot twaalf jaar het wereldrecord schilderen met een kwast proberen te verbreken.

'Elk kind krijgt een kwast en gaat Vera de Muis schilderen, van Marjolein Bastin. Zij opent het evenement, doet waarschijnlijk zelf mee en zit in de jury', zegt Henk-Jaap Leusink van Ondernemersvereniging Nunspeet. Voor de mooiste schildering is er een prijs. Aangezien het buiten gebeurt komen er twee grote tenten te staan.

Niet in Guinness Book of World Records

Mocht het record verbroken worden, dan komt dit niet in het Guinness Book of World Records. 'Het Guinness Book of World Records heeft kunst niet meer als afdeling om wereldrecords te maken. Gelukkig is er een kunstsite waar ze wereldrecords verzamelen die met kunst te maken hebben.'

Om te controleren of de poging goed en eerlijk verloopt, moet de vereniging zelf alles vastleggen. 'We moeten zelf filmen. Daarbij is de plaatselijke notaris bereid alles te controleren, hij geeft een brevet als het goed is. Dat is goed genoeg voor de organisatie', zegt Leusink.

Naast deze wereldrecordpoging worden er nog meer dingen georganiseerd rondom Winterlicht.