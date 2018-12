Parzyszek hoorde niks van De Graafschap

ULFT - Piotr Parzyszek heeft na het afgelopen seizoen zelf een balletje opgegooid bij De Graafschap om terug te keren in Doetinchem. De Poolse spits hoorde niets en toog naar de Poolse competitie, waar hij inmiddels gelukkig is bij Piast Gliwice.

'Via mijn zaakwaarnemer heb ik een balletje opgegooid bij De Graafschap', aldus Parzyszek. 'Ik wilde graag in de Eredivisie spelen en heb een goede band met Henk (de Jong, red.) en Sandor (van der Heide, red.). Alleen ik heb er nooit meer wat van gehoord.'

Moeilijke start

Inmiddels speelt de aanvaller voor Piast Gliwice in Polen en hij heeft het uitstekend naar zijn zin. 'Ik ben heel gelukkig als mens, speler en ook met het gezin', aldus de 25-jarige aanvaller.

'Ik merkte aan alles, en de trainers merkten dat ook, dat ik moest wennen aan de manier van voetbalspelen en trainen die ze hier hanteren. In oktober heb ik het een maandje moeilijk gehad en speelde ik minder. Dat heeft me eigenlijk alleen maar sterker gemaakt en sinds een paar weken zit ik echt goed in mijn vel en speel ik veel.'

'Niks tegen PEC'

Aankomend weekend spelen De Graafschap en PEC Zwolle tegen elkaar in de Eredivisie. Hoewel Parzyszek voor beide ploegen speelde, heeft hij een duidelijk voorkeur. 'Mijn hart ligt in Doetinchem. Ik heb niks tegen PEC Zwolle, want ik heb er een moeilijke, maar ook mooie tijd gehad. In de moeilijke tijd met mijn moeder vorig jaar zijn de supporters me blijven steunen.'

De Poolse Nederlander vervolgt: 'Zij bleven me toezingen als ik speelde, maar uiteindelijk is het niet zo gegaan als ik had gehoopt.'

2-1

Volgens Parzyszek liggen er kansen voor De Graafschap tegen PEC. 'Als ze ouderwets druk gaan zetten en risico's durven nemen, dan maken ze een kans. Als ze achteruit gaan lopen, gaat het heel moeilijk worden. Ik denk dat het 2-1 wordt.'



Luister voor een uitgebreide versie van het gesprek met de oud-aanvaller van De Graafschap zaterdagavond naar Optimaal FM. Voorafgaand aan het live radioverslag van de wedstrijd tegen PEC Zwolle komt onder meer Parzyszek aan het woord.