Eusebiuskerk vijf maanden dicht vanwege renovatie

ARNHEM - Renovatie bleek nodig aan de Eusebiuskerk en daarom sluit de kerk vanaf 1 april 2019 haar deuren. De toren, die de afgelopen tijd onder handen is genomen, blijft wel te bezoeken. Maar hoe zit het dan met geplande evenementen, zoals het jaarlijkse 4 mei-concert?

Pas volgend jaar september zal de kerkzaal weer te bezoeken zijn. Interim-directeur Sophie Schijf: 'Dan wordt het sluitstuk van de Slag om Arnhem herdacht.'

Operatie Market Garden wordt dan groots herdacht in regio Arnhem. De 75-jarige herdenking van de Slag kan dus gewoon plaatsvinden op de vaste locatie.

Om de tafel

Totdat de deuren weer volledig geopend zijn, worden alle evenementen verplaatst of gecanceld. 'Zodra we wisten dat deze renovatie er echt aan zat te komen, gingen we rond de tafel met de organisatoren', vertelt Schijf.

Veel evenementen hebben elders onderdak kunnen vinden. 'Natuurlijk zijn we ook de Arnhemse Stokdagen niet vergeten. Die hebben we gewoon naar november verplaatst. Eigenlijk missen we dus niet ontzettend veel.'

Verbouwen en vervangen

Tegen de Gelderlander vertelt bouwmeester Peter Koelewijn dat hij er blij mee is. 'De kerk is straks één grote bouwplaats. Compleet met kranen en hoogwerkers. Het is fijn dat we niet steeds het werk hoeven neer te leggen vanwege een evenement.'



De totale kosten zullen boven de miljoen liggen, maar over een exact bedrag wil interim-directeur Schijf niet uitweiden. 'Dan gaat het alleen nog maar daarover.' Schijf wil zich juist richten op de renovatie en het in ere herstellen van de kerk.

Subsidies en bijdragen

Duidelijk is in ieder geval dat de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland een financiële bijdrage zullen leveren. Van de Bankgiroloterij kreeg de stichting eerder al 5 ton. Ook wordt er gekeken naar andere subsidies.

Met het geld moeten het graf van Karel van Gelre verplaatst worden naar de oude plek, evenals het kleine orgel, moet de ingang toegankelijker worden gemaakt en worden onder meer de toiletten en de keuken verbouwd. Ook de houten vloer wordt vervangen.