Drukke filmpremière verwacht in Wezep; fietsers worden omgeleid

WEZEP - Aanstaande vrijdagavond vindt de première plaats van de documentaire 'Ooggetuigen van de Graaf en Gravin van Limburg Stirum'. Het wordt erg druk in Huize IJsselvliedt, denkt de organisatie. Ruim 110 personen hebben zich aangemeld om dit mee te maken. 'Daarmee is de zaal bomvol.'

Om 18.45 uur worden de hoofdrolspelers met een koets naar IJsselvliedt gebracht. Ze worden welkom geheten door de stand-in en via de muzikale klanken van de van Limburg Stirum Band naar de restaurantzaal gebracht.

Anekdotes en losse verhalen

In het voorprogramma hoort het publiek enkele losse verhalen van getuigen die niet in de film zitten en over het hoe en waarom van deze film. Vervolgens is een tiental ooggetuigen te zien en te horen.

Na de film is er gelegenheid na te praten en is een kleine bezichtiging van het huis mogelijk.

Omleiding

Jan Bredewout van de organisatie: 'Vanwege de enorme drukte vragen we de bezoekers zoveel mogelijk met de fiets te komen, waarbij men op moet passen want het fietspad is omgeleid via Turfhorst, Noordsingel en links langs de voormalige garage Hartman - nu Malawi shop, naar de oprit A28 waar het fietspad verder gaat.'