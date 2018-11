Gloednieuwe villa vliegt in brand: 'Mijn hart zat in mijn keel'

Rond 3.30 uur brak er brand uit aan de achterkant van de villa die nog niet werd bewoond. Het vuur sloeg snel om zich heen.

Rot geschrokken

Hoewel de schade groot is, is eigenaar Edwin Kamphorst blij dat er geen gewonden zijn gevallen. Wel is hij zich rot geschrokken.

'Een kameraad van me heeft ons wakker gemaakt op het adres waar wij verblijven', blikt hij terug. 'En dan kom je hier aan en dan zit je hart in je keel. Van wat is de schade. Dat was echt geen prettig ritje.'

Dak zwaar beschadigd

Vooral het dak van de woning heeft aanzienlijke schade opgelopen. 'Dat is materiaal, dat is allemaal vervangbaar', zegt Kamphorst nuchter.

Hij wilde meteen na de feestdagen in zijn nieuwe huis gaan wonen, maar dat plan moet hij nu laten varen. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.