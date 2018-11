Achterhoekers bij bezoek minister Ollongren: 'Het naoberschap is een gevoel, dat moet je ervaren hebben'

GROENLO - De Achterhoek vergrijst; jongeren trekken weg. De regio wil graag laten zien hoe slim ze omgaat met de 'krimp'. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken trekt 20 miljoen euro uit voor de Achterhoek en nam donderdag een kijkje.

Ollongren bezocht onder meer het bedrijf BINX in Groenlo. Het bedrijf bouwt én ontwerpt. Directeur Bas Hommelink: 'We zijn een jong bedrijf, we bestaan vijf jaar. We zijn een integraal bouwinstallatiebedrijf, daar zijn er in Nederland niet zoveel van. Daaromheen proberen we ook innovatie toe te passen, om slimmere gebouwen te realiseren. Dat doen we met jong en oud.'

Maar de Achterhoek is een krimpregio. Heeft bouwen dan wel zin? 'Ook bij krimp moet er gebouwd worden', vindt Hommelink. 'Er komen panden leeg en die krijgen een nieuwe invulling. Deels hebben we een sloopopgave, anderzijds moeten we heel veel vastgoed transformeren. Krimp is eigenlijk een verkeerd woord. Ik wil het meer een kansenregio noemen of een anticipeerregio. De Achterhoek is goed op weg. En de minister komt hiernaartoe vandaag om dat te zien.'

Luister hier naar een gesprek met Hommelink (de tekst loopt door onder de audio)

Modern naoberschap

Die 20 miljoen van Ollongren gaat naar 'slimme' projecten, weet Hommelink. 'Het gaat dan om wonen, werken, perspectief bieden, goed onderwijs. En dat vanuit een gezamenlijke mindset: het moderne naoberschap. De Achterhoek heeft het geld gekregen om die samenwerking te intensiveren. Om er een nog leefbaarder gebied van te maken.'

Een voorbeeld? 'In mijn dorpje Beltrum kijken we bij woningbouw niet meer naar aantallen maar naar behoefte. De focus komt veel meer te liggen op kwaliteit. We hebben met jong en oud nagedacht over hoe we de bestaande woningvoorraad aanpassen, zodat we er morgen en overmorgen ook kunnen blijven leven', zegt Hommelink.

De directeur van BINX denkt dat de Achterhoek als inspiratiebron kan dienen voor andere regio's. 'Iets negatiefs omzetten in iets positiefs. Het naoberschap is een gevoel, dat moet je ervaren hebben. Problemen op tafel leggen en aanpakken met elkaar.'