'Gezondheidsrisico's vuile grond Barneveld niet uit te sluiten'

BARNEVELD - De illegaal gebruikte grond in Barneveldse nieuwbouwwijken kan wellicht toch gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit de uitzending van Zembla over de vuile grondaffaire in Barneveld.

Afvalverwerker Vink uit Barneveld ligt in de uitzending onder vuur, omdat er volgens deskundigen valsheid in geschrifte is gepleegd. Vink heeft de gebruikte grond onder een andere code gekeurd dan is toegestaan voor gereinigde grond, stelt forensisch onderzoeker Ton Diepeveen vast.

Hij stelt ook vast dat Vink ten onrechte een certificaat voor schone grond heeft afgegeven aan een aannemer uit Staphorst die ook een deel van de partij vervuilde grond afnam. Die partij zou in een nieuwbouwwijk in Achterveld terecht zijn gekomen.

Voormalig milieuofficier van Justitie en hoogleraar milieurecht Gustaaf Biezeveld zegt verder dat milieuadviesbureau Certicon ook valsheid in geschrifte heeft gepleegd.



De vuile grondaffaire kwam begin deze maand door Zembla aan het licht, nadat een rapport met een diepgaand onderzoek naar de grondadministratie van Vink openbaar werd gemaakt. Hieruit blijkt dat zo'n 1000 ton zand is gebruikt in nieuwbouwwijken, terwijl dit volgens de GGD niet had gemogen.Van 9000 ton is niet bekend waar de grond heen is gegaan.



Daarbij constateerde de Omgevingsdienst dat Vink bewust onder een verkeerde code het zand heeft herkeurd. Lees hier meer over de keuringen en de gevonden stoffen in de grond.

Risico volksgezondheid

Vink verklaarde woensdagmiddag nog dat de keuringen van de grond aan alle eisen voldoet en dat de grond schoon is. De GGD heeft de keuringsresultaten waarbij de verhoogde waarde styreen was aangetroffen onderzocht en kwam tot de conclusie dat de grond niet gebruikt had mogen worden voor een nieuwbouwwijk, maar dat het niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid.

In de uitzending verklaren de directeur van de GGD en van de Omgevingsdienst de Vallei echter dat risico’s niet helemaal zijn uit te sluiten. Henk Baakman van de Omgevingsdienst verklaarde in de uitzending aan een bewoner: ‘Als er grond wordt bijgemengd, weet je niet precies meer wat er gebeurt.’

Rol provincie Gelderland

De rol die provincie Gelderland en de gemeente Barneveld hebben gespeeld in de vuile grondaffaire in Barneveld kwam ook aan bod. De grote vraag die overblijft is waarom de provincie en de gemeente niet eerder actie hebben ondernomen om duidelijkheid te krijgen over de samenstelling van de grond.

Voormalig milieuofficier van Justitie Gustaaf Biezeveld stelt in de uitzending dat de zaak aangegrepen moet worden om te onderzoeken hoe in Nederland omgegaan wordt met handhaving. ‘Je hebt mensen nodig die ingrijpen als het niet goed gaat.’

Reactie Vink

Vink reageerde voorafgaand aan de uitzending al met de reactie dat het pijnlijk is om door Zembla weggezet te worden als milieucrimineel. ‘Zembla verkondigt onjuistheden en er worden zaken uit hun verband gerukt’, stelt Vink. Lees hier de uitgebreide reactie die Vink woensdagmiddag ook gaf aan Omroep Gelderland.

Nieuwe vergunning

De provincie heeft woensdag laten weten dat vanaf morgen de nieuwe vergunning voor Vink ter inzage ligt. Met deze vergunning kan Vink haar activiteiten uitbreiden. De nieuwe voorschriften in de vergunning moeten er volgens de provincie voor zorgen dat de interne registratie van grondstromen beter is geborgd. Er kan 6 weken gereageerd worden op de vergunning. Na de reacties zal besloten worden of de vergunning definitief wordt.

