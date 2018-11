Bijna 2 miljoen van ministerie om problematiek op vakantieparken aan te pakken

RADIO KOOTWIJK - Vakantieparken in Nederland krijgen 1,95 miljoen euro extra. Dat maakte minister Ollongren van Binnenlandse Zaken donderdag bekend op een congres in Radio Kootwijk. 400.000 euro hiervan gaat naar het Gelderse project Ariadne. Een initiatief om criminaliteit op vakantieparken tegen te gaan.

De bijna twee miljoen euro is onderdeel van een plan om vakantieparken aantrekkelijker maken voor toeristen. Want zoals de minister in haar speech op de Vakantieparken Top zei: 'Vakantievierende gezinnen hebben in een aantal parken plaatsgemaakt voor mensen die er permanent hun intrek nemen.'

Bij het congres zijn provincies, gemeenten, recreatieondernemers, politie en justitie aanwezig. Samen willen ze bereiken dat vakantieparken, die dat nu niet zijn, weer aanlokkelijk worden voor vakantiegangers. Gedeputeerde Bea Schouten: 'om dat te doen moet je de 17% van de parken die nu niet goed is, verbeteren. Lukt dat niet: dan wil ik dat die parken stoppen of dat we ze een andere bestemming geven zoals tijdelijke bewoning.'

Vakantiepark wordt woonwijk

De problematiek is complex. Enerzijds wonen duizenden mensen permanent op vakantieparken. Vaak zijn het kwetsbare mensen, zoals arbeidsmigranten of mensen die na een echtscheiding onderdak zoeken. Aan de andere kant zijn er ook parken waar criminelen actief zijn. Voor dat laatste is onlangs het project Ariadne in het leven geroepen. Politie, Openbaar Ministerie en het programma Vitale Vakantieparken werken daarin samen om criminaliteit op de Veluwse vakantieparken tegen te gaan.

Het ministerie legt het zwaartepunt in Brabant. Zes Brabantse gemeenten krijgen in totaal 450.000 euro om hun vakantieparken aan te pakken. De overige 1,1 miljoen euro wordt verdeeld over de provincies. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het zoeken naar passende oplossingen voor mensen die nu op de vakantieparken wonen. Zo steunt de minister ook pilots. Bijvoorbeeld als gemeenten van een vakantiepark een woonwijk willen maken. Het ministerie gaat ook alle bestaande kennis verzamelen en delen tussen regio's.

Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken

Het project Vitale Vakantieparken bestaat al jaren. Elf gemeenten willen samen met de provincie en recreatieondernemers ervoor zorgen dat de 500 Veluwse vakantieparken aantrekkelijk blijven, aantrekkelijk worden, verdwijnen of een nieuwe bestemming krijgen. Op Nunspeet na, hebben de gemeenten samen met de provincie onlangs een ontwikkelmaatschappij opgericht. Het ontwikkelbedrijf kan verouderde vakantieparken, huisjes of rechten opkopen en samen met de gemeente de grond teruggeven aan de natuur, of verkopen aan een andere ondernemer. Het fonds is een soort bank waar ondernemers gebruik van kunnen maken om hun park te vernieuwen. Bea Schouten is als gedeputeerde al vier jaar bezig met dit project: 'Ik ben trots op de gemeenten en ondernemers die dit samen willen aanpakken, als je me over vier jaar weer spreekt denk ik dat ik kan zeggen dat er echt minder gewoond wordt. Dan worden de vakantieparken op de Veluwe weer gebruikt waar ze voor zijn: recreëren.

