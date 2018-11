'Opereer 's avonds of in het weekend om lange wachtlijsten St Jansdal te voorkomen'

HARDERWIJK - De patiëntenraad van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil dat er maatregelen worden genomen om de overname van IJsselmeerziekenhuizen goed te laten verlopen. Zo adviseert het adviesorgaan om te opereren in het weekend of 's avonds om wachtlijsten niet te laten oplopen.

IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland ging vorige maand failliet. Afgelopen week werd duidelijk dat St Jansdal een groot deel van de zorg gaat overnemen. Dat betekent in de praktijk dat er meer patiënten naar Harderwijk komen. Daarmee bestaat de kans dat wachtlijsten gaan oplopen.

Wachtlijsten en patiëntendossiers

'Het is een hele uitdaging', zegt voorzitter Dim van Rhee van de patiëntenraad in de lobby van St Jansdal. 'We staan er positief tegenover. En als het gaat om de wachtlijsten. Dan moet je kijken of de poli's en operatiekamers in het weekend of 's avonds open kunnen. Dan kun je meer mensen helpen. Uiteraard moeten dokters en verplegers dat wel willen.'

Volgens de patiëntenraad is er ook verschil in de patiëntengroep van beide ziekenhuizen. 'Er zijn meer mensen chronisch ziek in Flevoland en meer mensen met een niet-westerse achtergrond. Dat is geen probleem, maar je moet je er wel bewust van zijn.'

Verder hoopt hij dat geleerd is van de invoering van het digitale patiëntendossier in Harderwijk, zodat niet dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt in Lelystad.

Kwalitatieve zorg in Harderwijk

Ook vanuit het gemeentehuis in Harderwijk worden de ontwikkelingen gevolgd. 'Het ziekenhuis werkt aan een plan wat ze ook écht kunnen waarmaken', reageert burgemeester Harm-Jan van Schaik.

Hij snapt dat er tijdens de overname ook een overgangsperiode ontstaat. 'Onze inzet is dat er kwalitatieve, goede zorg met een korte wachttijd wordt geleverd in Harderwijk. Maar we wachten nog even of het plan ook besproken zal worden met onze wethouder zorg.'

Tot maart is er een overgangsperiode onder leiding van een curator. Daarna neemt St Jansdal het stokje in Lelystad over. Het ziekenhuisbestuur vertelde afgelopen week al te merken dat de patiëntenstroom toeneemt als gevolg van het faillissement.

'Vanaf 1 maart is St Jansdal daar volledig verantwoordelijk. Dan moet er tijd worden genomen om de boel in te regelen. Het tweede kwartaal is wat mij betreft het goede tijdstip om de zaak helemaal rond te hebben', concludeert voorzitter Van Rhee van de patiëntenraad.

