Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Cel en tbs voor Arnhemmer die seksafspraak met 10-jarig meisje wilde Foto: Pexels/Archief

ARNHEM - Een 33-jarige Arnhemmer is donderdag veroordeeld tot een half jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het veelvoudig in het bezit hebben van kinderporno. De man werd ontmaskerd door het programma Undercover in Nederland, toen hij via Instagram een seksafspraak met een 10-jarig meisje wilde maken.

De man stond terecht in de rechtbank in Haarlem. Hij wordt alleen bestraft voor de kinderporno die op zijn computer en telefoon is gevonden na zijn arrestatie. Voor het maken van de seksafspraak wordt de Arnhemmer niet vervolgd, omdat hij niet met het 10-jarige meisje chatte maar met een volwassen medewerker van Undercover in Nederland. De zaak zorgde voor veel onrust in Arnhem, waar de verdachte destijds woonde. Een vrouw uit Arnhem verspreidde een foto waarop hij herkenbaar te zien was. Dat bericht werd meer dan 50.000 keer gedeeld. De verdachte verloor zijn baan en verhuisde meerdere keren uit angst voor zijn veiligheid. Eerder in de fout De man werd in 2014 ook al veroordeeld tot 14 maanden en 2 weken cel (waarvan 7 maanden voorwaardelijk) voor grooming. Dat is digitaal kinderlokken. Een psycholoog zei eerder dat de man onder andere een pedofiele stoornis heeft en adviseerde een klinische behandeling. Volgens het Openbaar Ministerie paste alleen tbs met dwangverpleging, omdat de man anders zou kunnen kiezen om behandeling te weigeren en alleen het voorwaardelijke deel van de celstraf uit te zitten. Dan zou de verdachte onbehandeld weer op straat komen. Om dat te voorkomen eiste het OM tbs met dwangverpleging. De rechter gaat hierin mee. 'Huiszoeking onrechtmatig' Volgens de advocaat van de verdachte is de huiszoeking waarbij de kinderporno werd aangetroffen onrechtmatig geweest. De verdachte had alleen toestemming gegeven voor een huiszoeking op een oud adres. De politie zou het huidige adres van de verdachte hebben achterhaald en het oude adres hebben doorgekrast. De aangetroffen kinderporno moet volgens de advocaat als onrechtmatig verkregen worden beschouwd. Hij vroeg daarom om vrijspraak. De rechter veegde dit argument van tafel omdat de Arnhemmer op de hoogte was gesteld van het feit waarvoor hij was aangehouden en toestemming gaf voor een doorzoeking in zijn woning. Zie ook: Doodsbange Charissa (10) zag vermeende Arnhemse pedofiel overal na ontmaskering

OM: cel en tbs voor Arnhemmer die seksafspraak wilde met meisje van 10 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: