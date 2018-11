Einde fileleed in zicht: brede provinciale steun voor aanpak Rijnbrug Kesteren

KESTEREN - Goed nieuws voor de automobilisten die dagelijks in de file staan op en bij de Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen. Het plan om de brug te verbreden, krijgt ruime steun in Provinciale Staten.

Al jarenlang staat het verkeer in de ochtend- en avondspits vast op en bij de Rijnbrug. Om een einde te maken aan het fileleed, willen de provinciebesturen van Utrecht en Gelderland de brug verbreden naar 2x2 rijstroken. Nu is er nog één rijstrook in elke richting.

De aanpak van de Rijnbrug is een kwestie van de lange adem. In 2012 werd besloten om op de brug een wisselstrook aan te leggen, waarover het verkeer in de ochtendspits naar het noorden kan rijden en in de avondspits naar het zuiden. Maar toen er discussie ontstond of er niet beter twee extra rijstroken bij konden komen, volgde nader onderzoek.

Nog even geduld

Het ziet er naar uit dat de Statenleden van beide provincies volgende maand instemmen met vernieuwing van de brug. Automobilisten moeten dan nog wel even geduld hebben. De werkzaamheden kunnen in 2022 van start gaan en de nieuwe brug is naar verwachting in 2025 klaar.

De Gelderse fracties van SGP en ChristenUnie vinden dat te lang duren en willen een motie indienen om het proces te versnellen. Of een snellere aanpak mogelijk is, is nog de vraag. Maar omwonenden en bedrijven in de omgeving zullen ongetwijfeld blij zijn dat er eindelijk iets gedaan wordt aan de opstoppingen.