'We zijn de leugens zat'; protest met gele hesjes in Nijmegen

NIJMEGEN - Op verschillende plekken in Nederland wordt zaterdag actiegevoerd om, zoals ze zeggen, de gewone Nederlander een stem te geven. Dat doen ze in de kenmerkende gele hesjes, die we al kennen van de vele protesten in Frankrijk. Ook in Nijmegen zullen naar verwachting honderden mensen de straat opgaan om hun ongenoegen te uiten over het kabinetsbeleid en de actuele stand van het land.

Danny Cornelissen uit Nijmegen is de grote roerganger van de protestactie in de Waalstad en heeft zaterdag 1500 gele hesjes bij zich, zodat iedereen die dat wil zich kan aansluiten. 'Pak je hesje en laat je stem horen', is zijn boodschap.

'Signaal afgeven'

Danny, die zijn demonstratie officieel bij de gemeente heeft aangevraagd, vindt het hard nodig om een signaal af te geven. 'Het heeft eigenlijk al te lang geduurd. We zijn de leugens zat, het gaat niet goed met ons land', zegt hij bezorgd.

De beloftes van de regering zijn in zijn ogen niet waargemaakt. Naar eigen zeggen ziet hij hoe mensen in zijn omgeving de eindjes aan elkaar moeten knopen, hoe er geen sociale huurwoning meer te krijgen is en hoe de kosten voor bijvoorbeeld de zorgverzekering alleen maar oplopen. 'En dat kan gewoon niet langer, er moet wat gebeuren.'

'Doe een geel hesje aan'

Omdat Danny signalen kreeg dat mensen hun stem wel wilden laten horen, maar niet de mogelijkheid hadden om naar de landelijke actie in Den Haag te gaan, besloot hij zelf een actie op te zetten in Nijmegen. Iedereen kan zich aansluiten zaterdag.

'Het maakt niet uit waar je mee zit, doe een geel hesje aan en we zenden een samenhorig signaal uit', verduidelijkt hij de actie. Hij verwacht ongeveer 250 actievoerders. 'Maar we gaan vanaf De Schommel richting Plein 44, dus hopelijk sluiten er meer mensen aan.'

Geen geweld

Waar sommige acties van de 'gele hesjes' in Frankrijk zich kenmerken door extreemrechts geweld, vernielingen en confrontaties met de oproerpolitie, benadrukt Danny dat er in Nijmegen geen plaats is voor geweld.

'We zijn niet rechts of links en vormen zeker geen haatzaaiende demonstratie. Ik wil niets met geweld te maken hebben. Als iemand dat doet, keren we 'm direct de rug toe', verzekert hij. Het uiteindelijke doel van de gele hesjes is de val van het kabinet. 'Want het kan op deze manier niet zo doorgaan, er moet een andere wind gaan waaien.'