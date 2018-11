VIDEO: zo ziet de verwoeste Karwei in Apeldoorn er een dag later uit

Er is helemaal niks over van de voormalige bouwmarkt in Apeldoorn. Het is een triest aangezicht. Mensen uit de buurt komen kijken hoe het terrein er bij ligt.

Een buurtbewoner merkte dinsdag de brand op. 'Het was een grote vuurzee. Er was geen redden aan', vertelt hij woensdag aan Omroep Gelderland.

Bekijk de beelden (tekst gaat verder onder de video):

Zichtbaar aangeslagen

Levi Makkinje kijkt vanuit zijn showroom naar de plek waar de Karwei stond. 'Het is ongelofelijk, binnen een dag is alles plat. Er is niks meer van over.'

Nadat Makkinje, eigenaar van het autobedrijf tegenover de Karwei, hoorde van de brand was hij bang dat het vuur zou overslaan naar de parkeerplaats.

'We hebben direct alle auto's achter het pand gezet. Daarna zagen we de medewerkers van de Karwei buiten staan. 'Ze stonden in de kou, zichtbaar aangeslagen, huilend en in paniek. Natuurlijk heb ik ze naar binnen gehaald en een bakje koffie gegeven. Je wilt ze geruststellen. Als dit bij ons was gebeurd, was je ook blij geweest als het andersom was geweest.'